Що не можна додавати до огірків під час засолювання: фахівці дали пораду

Жінка закриває огірки на зиму. Фото: alamy.com

Хрусткі солоні огірки можуть зіпсуватися ще задовго до того, як ви відкриєте банку взимку. І причина часто не в рецепті, а в невдалих інгредієнтах та пропорціях. Такі помилки здатні зіпсувати консервацію: огірки стануть м'якими, слизькими або неприємно пахнутимуть.

Що не можна додавати до солоних огірків і які дрібниці здатні зіпсувати всю заготовку, розповіли фахівці Pyszności, передає Новини.LIVE.

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Що не можна класти в солоні огірки

Одна з найгірших ідей під час засолювання огірків методом ферментації — замінити звичайну сіль низьконатрієвою або так званою дієтичною сіллю. Такі замінники мають інший склад і не підходять для класичного бродіння.

У солоних огірках сіль створює умови, у яких молочнокислі бактерії можуть розвиватися, а небажані мікроорганізми пригнічуються. Тому не варто також самостійно зменшувати кількість солі в рецепті. Занадто слабкий розсіл може порушити нормальний процес ферментації.

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Йодована сіль теж не є автоматично небезпечною, проте вона може впливати на колір огірків, тому для прогнозованого результату краще обирати сіль без йоду та домішок.

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Що ще може зіпсувати солоні огірки

Не кладіть у банку пошкоджені, підгнилі, запліснявілі або надто м'які плоди. Для засолювання потрібні свіжі та тверді огірки. Навіть один неякісний овоч може погіршити всю заготовку.

Важливо й те, як огірки лежать у розсолі. Під час ферментації вони повинні залишатися повністю зануреними в рідину. Частини, які виступають над поверхнею та контактують із повітрям, значно більше схильні до появи плісняви.

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Коли солоні огірки вже не можна їсти

М'яка або слизька текстура, різкий неприємний запах і виражені ознаки плісняви — привід не куштувати заготовку, а викинути її.

Ділимося іншими корисними порадами з консервації

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