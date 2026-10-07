Коли робити консервацію у жовтні 2026: сім сприятливих днів за місячним календарем

Родина готує консервацію на зиму. Фото: magnific.com

Сезон приготування домашніх закруток на зиму ще не завершено. Адже у жовтні є цілий ряд сезонних продуктів, які можна консервувати: капуста, перець, помідори, гарбузи, яблука, гриби. А якщо ви звикли звіряти домашні справи з фазами Місяця. Рекомендуємо ознайомитися з місячним календарем на жовтень. Попереду залишилося сім особливо вдалих днів для заготовок.

Новини.LIVE розповідає, коли ще можна робити консервацію.

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Фази Місяця у жовтні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 9 жовтня;

— з 1 по 9 жовтня; Молодик — 10 жовтня;

— 10 жовтня; Місяць, що зростає — з 11 по 25 жовтня;

— з 11 по 25 жовтня; Повня — 26 жовтня;

— 26 жовтня; Місяць, що спадає — з 27 по 31 жовтня;

— з 27 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Коли консервувати у жовтні 2026 року

За місячним календарем сприятливими днями для домашньої консервації вважаються: 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 жовтня.

У ці дні можна планувати приготування овочевих салатів, лечо, маринованих овочів, солінь та інших домашніх заготовок. Для квашення капусти особливо вдалим періодом стане середина місяця: 14–18 жовтня.

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Навіть у середині осені вибір продуктів для закруток залишається великим. У жовтні можна приготувати:

квашену капусту;

мариновану цвітну капусту, броколі;

мочені яблука;

овочеві салати;

варення;

перець;

буряк;

овочеві асорті;

гарбуз;

грибні заготовки;

аджику;

лечо.

Як зробити закрутки безпечними

Який би день ви не обрали, результат насамперед залежить від правильної технології. Тому дотримуйтеся простих правил:

Беріть тільки свіжі продукти без плісняви та гнилі. Ретельно мийте банки. Суворо дотримуйтеся перевіреного рецепта. Не змінюйте кількість оцту, солі або цукру в рецептах.

Банки з ознаками здуття, протікання, незвичного запаху чи плісняви краще не куштувати.

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