Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Залишилося лише сім днів: коли ще можна консервувати у жовтні

Залишилося лише сім днів: коли ще можна консервувати у жовтні

Ua ru
7 жовтня 2026 18:29
Коли робити консервацію у жовтні 2026: сім сприятливих днів за місячним календарем
Родина готує консервацію на зиму. Фото: magnific.com

Сезон приготування домашніх закруток на зиму ще не завершено. Адже у жовтні є цілий ряд сезонних продуктів, які можна консервувати: капуста, перець, помідори, гарбузи, яблука, гриби. А якщо ви звикли звіряти домашні справи з фазами Місяця. Рекомендуємо  ознайомитися з місячним календарем на жовтень. Попереду залишилося сім особливо вдалих днів для заготовок.

Новини.LIVE розповідає, коли ще можна робити консервацію.

Реклама

Фази Місяця у жовтні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 9 жовтня;
  • Молодик — 10 жовтня;
  • Місяць, що зростає — з 11 по 25 жовтня;
  • Повня — 26 жовтня;
  • Місяць, що спадає — з 27 по 31 жовтня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Коли консервувати у жовтні 2026 року

За місячним календарем сприятливими днями для домашньої консервації вважаються: 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 жовтня.

У ці дні можна планувати приготування овочевих салатів, лечо, маринованих овочів, солінь та інших домашніх заготовок. Для квашення капусти особливо вдалим періодом стане середина місяця: 14–18 жовтня.

Читайте також:

Що можна закрити на зиму у жовтні

Навіть у середині осені вибір продуктів для закруток залишається великим. У жовтні можна приготувати:

  • квашену капусту;
  • мариновану цвітну капусту, броколі; 
  • мочені яблука;
  • овочеві салати;
  • варення;
  • перець;
  • буряк;
  • овочеві асорті;
  • гарбуз;
  • грибні заготовки;
  • аджику;
  • лечо.

Як зробити закрутки безпечними

Який би день ви не обрали, результат насамперед залежить від правильної технології. Тому дотримуйтеся простих правил:

  1. Беріть тільки свіжі продукти без плісняви та гнилі.
  2. Ретельно мийте банки.
  3. Суворо дотримуйтеся перевіреного рецепта.
  4. Не змінюйте кількість оцту, солі або цукру в рецептах.

Банки з ознаками здуття, протікання, незвичного запаху чи плісняви краще не куштувати.

Ділимося іншими корисними порадами

Як та де зберігати домашню консервацію, щоб заготовки не зіпсувалися.

Скільки можна зберігати домашню консервацію та які ознаки вказують на те, що її час викидати.

Які консерви варто купити додому на зиму про запас.

Що варто додати у варення, щоб воно не пліснявіло та не зацукрилося. 

Як та яку олію можна використовувати для приготування домашньої консервації.

корисні поради місячний календар консервація на зиму
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації