Яку олію не можна додавати в консервацію: фахівці розповіли про важливе правило

Олія для приготування консервації. Колаж: Новини.LIVE

Олія у домашній консервації здається настільки звичним інгредієнтом, що мало хто бачить у ній небезпеку. Дехто додає її до овочів на око, замінює оливкову на соняшникову або просто наливає трохи більше для смаку. Та у випадку із заготовками така імпровізація є небезпечною.

Як та яку олію можна використовувати для приготування домашньої консервації, розповіли фахівці Penn State Extension, передає Новини.LIVE.

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Чому з олією у консервації треба бути обережними

Жири та олії впливають на те, як продукт прогрівається всередині банки під час обробки. Жирові молекули здатні захищати бактеріальні спори від дії високої температури, тому додавати олію в домашні заготовки просто за бажанням не варто.

Є й інша проблема. Під час нагрівання жир може потрапити на край банки та під кришку. Через це герметичне закриття може порушитися. Також олія під час тривалого зберігання може прогіркнути, а заготовка набути неприємного запаху та присмаку.

Тож, не використовуйте шар олії зверху як спосіб "захистити" консервацію від повітря. А також не зберігайте при кімнатній температурі часник, зелень, перець чи інші овочі, залиті олією. У середовищі без достатньої кількості кисню можуть виникнути сприятливі умови для утворення ботулотоксину.

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Яку олію не можна додавати в консервацію

Правило тут несподівано просте: не варто самостійно додавати жодну олію, якщо її немає у рецепті, а також змінювати її кількість. Це стосується соняшникової, оливкової, кукурудзяної, ріпакової та інших рослинних олій. Навіть рафінований продукт із нейтральним смаком не стає автоматично безпечним для консервування.

Особливо обережними потрібно бути з ароматними оліями, зокрема:

кунжутною;

горіховою;

лляною;

гарбузовою.

Коли олію все ж можна використовувати

Олію можна додавати, якщо вона входить до перевіреного рецепта. У такому разі потрібно точно дотримуватися кількості інгредієнтів, кислотності, способу підготовки продуктів та часу обробки.

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