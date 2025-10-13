Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Отопление не греет как следует — проверь батареи на воздух

Отопление не греет как следует — проверь батареи на воздух

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:03
Как самостоятельно спустить воздух из батареи отопления - пошаговая инструкция для дома
Человек греется возле батареи. Фото: Freepik

Если батарея греет только снизу или частично, причина может быть в воздухе, попавшем в систему отопления. Из-за этого тепло распределяется неравномерно, а котел работает неэффективно.

Новини.LIVE рассказывает, как самостоятельно спустить воздух из радиаторов, чтобы отопление работало на полную мощность.

Реклама
Читайте также:

Когда нужно спускать воздух

Воздушные пробки часто образуются после запуска системы отопления или после ремонтов. Признаки:

  • верх батареи холодный, а низ горячий;
  • слышно бульканье или шипение;
  • в помещении становится прохладно даже при включенном отоплении.

Как правильно выпустить воздух

  1. Выключите отопление и подождите, пока радиаторы остынут.
  2. Подставьте полотенце или емкость под клапан, чтобы не пролить воду.
  3. Найдите воздушный клапан — он расположен сверху сбоку батареи.
  4. Медленно поверните его против часовой стрелки ключом или отверткой.
  5. Дождитесь, пока шипение воздуха сменится на равномерный поток воды, после чего закройте клапан.
  6. Повторите процедуру на всех радиаторах — начинайте с самого дальнего от котла.

После процедуры

Включите отопление и проверьте температуру батарей. Если тепло распределяется равномерно — все сделано правильно. Также проверьте давление в системе: оно должно соответствовать норме, указанной в паспорте котла.

Мы уже писали о том, как правильно ухаживать за комнатной пальмой.

Ранее сообщалось о том, как распознать врагов туи и как эффективно их уничтожить без химии.

Также мы объясняли то, какую мульчу не стоит использовать и как выбрать правильную.

воздух зима советы отопление дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации