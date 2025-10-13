Как самостоятельно спустить воздух из батареи отопления - пошаговая инструкция для дома

Человек греется возле батареи. Фото: Freepik

Если батарея греет только снизу или частично, причина может быть в воздухе, попавшем в систему отопления. Из-за этого тепло распределяется неравномерно, а котел работает неэффективно.

Новини.LIVE рассказывает, как самостоятельно спустить воздух из радиаторов, чтобы отопление работало на полную мощность.

Когда нужно спускать воздух

Воздушные пробки часто образуются после запуска системы отопления или после ремонтов. Признаки:

верх батареи холодный, а низ горячий;

слышно бульканье или шипение;

в помещении становится прохладно даже при включенном отоплении.

Как правильно выпустить воздух

Выключите отопление и подождите, пока радиаторы остынут. Подставьте полотенце или емкость под клапан, чтобы не пролить воду. Найдите воздушный клапан — он расположен сверху сбоку батареи. Медленно поверните его против часовой стрелки ключом или отверткой. Дождитесь, пока шипение воздуха сменится на равномерный поток воды, после чего закройте клапан. Повторите процедуру на всех радиаторах — начинайте с самого дальнего от котла.

После процедуры

Включите отопление и проверьте температуру батарей. Если тепло распределяется равномерно — все сделано правильно. Также проверьте давление в системе: оно должно соответствовать норме, указанной в паспорте котла.

