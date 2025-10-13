Як самостійно спустити повітря з батареї опалення - покрокова інструкція для дому

Людина гріється біля батареї. Фото: Freepik

Якщо батарея гріє лише знизу або частково, причина може бути у повітрі, що потрапило в систему опалення. Через це тепло розподіляється нерівномірно, а котел працює неефективно.

Новини.LIVE розповідає, як самостійно спустити повітря з радіаторів, щоб опалення працювало на повну потужність.

Коли потрібно спускати повітря

Повітряні пробки часто утворюються після запуску системи опалення або після ремонтів. Ознаки:

верх батареї холодний, а низ гарячий;

чути булькання чи шипіння;

у приміщенні стає прохолодно навіть при ввімкненому опаленні.

Як правильно випустити повітря

Вимкніть опалення й зачекайте, поки радіатори охолонуть. Підставте рушник або ємність під клапан, щоб не пролити воду. Знайдіть повітряний клапан — він розташований зверху збоку батареї. Повільно поверніть його проти годинникової стрілки ключем або викруткою. Дочекайтесь, поки шипіння повітря зміниться на рівномірний потік води, після чого закрийте клапан. Повторіть процедуру на всіх радіаторах — починайте з найдальшого від котла.

Після процедури

Увімкніть опалення та перевірте температуру батарей. Якщо тепло розподіляється рівномірно — усе зроблено правильно. Також перевірте тиск у системі: він має відповідати нормі, зазначеній у паспорті котла.

