Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Опалення не гріє як слід — перевір батареї на повітря

Опалення не гріє як слід — перевір батареї на повітря

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:03
Як самостійно спустити повітря з батареї опалення - покрокова інструкція для дому
Людина гріється біля батареї. Фото: Freepik

Якщо батарея гріє лише знизу або частково, причина може бути у повітрі, що потрапило в систему опалення. Через це тепло розподіляється нерівномірно, а котел працює неефективно.

Новини.LIVE розповідає, як самостійно спустити повітря з радіаторів, щоб опалення працювало на повну потужність.

Реклама
Читайте також:

Коли потрібно спускати повітря

Повітряні пробки часто утворюються після запуску системи опалення або після ремонтів. Ознаки:

  • верх батареї холодний, а низ гарячий;
  • чути булькання чи шипіння;
  • у приміщенні стає прохолодно навіть при ввімкненому опаленні.

Як правильно випустити повітря

  1. Вимкніть опалення й зачекайте, поки радіатори охолонуть.
  2. Підставте рушник або ємність під клапан, щоб не пролити воду.
  3. Знайдіть повітряний клапан — він розташований зверху збоку батареї.
  4. Повільно поверніть його проти годинникової стрілки ключем або викруткою.
  5. Дочекайтесь, поки шипіння повітря зміниться на рівномірний потік води, після чого закрийте клапан.
  6. Повторіть процедуру на всіх радіаторах — починайте з найдальшого від котла.

Після процедури

Увімкніть опалення та перевірте температуру батарей. Якщо тепло розподіляється рівномірно — усе зроблено правильно. Також перевірте тиск у системі: він має відповідати нормі, зазначеній у паспорті котла.

Ми вже писали про те, як правильно доглядати за кімнатною пальмою.

Раніше повідомлялося про те, як розпізнати ворогів туї та як ефективно їх знищити без хімії.

Також ми пояснювали те, яку мульчу не варто використовувати та як вибрати правильну.

повітря зима поради опалення будинок
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації