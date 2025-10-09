Відео
Головна Дім та город Рятуємо тую від шкідників — натуральні засоби та профілактика

Рятуємо тую від шкідників — натуральні засоби та профілактика

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:45
Як врятувати тую від шкідників - прості засоби від кліщів, попелиці та гусені
Жінка садить тую в саду. Фото: iStockphoto

Туя може втратити колір і обсипатися всього за кілька тижнів, якщо її атакують шкідники. Найчастіше дерево вражають павутинний кліщ, попелиця та гусениці молі. Експерти радять вчасно діяти, щоб хвоя залишалася густою і зеленою.

Новини.LIVE розповідає, як розпізнати ворогів туї та як ефективно їх знищити без хімії.

Читайте також:

Основні шкідники туї

Найчастіше дерево потерпає від:

  • Попелиці — висмоктує сік, через що хвоя жовтіє.
  • Павутинного кліща — обплітає тую павутиною.
  • Гусениць молі — знищують хвою, викликаючи її деформацію.

Ознаки ураження — пожовтіння, осипання та сухі гілки. Якщо не втрутитись, туя може загинути.

Як лікувати і захистити

  1. Народний засіб: 1 кг деревної золи розвести у 3 л води, настоювати добу й обприскати крону.
  2. Біопрепарати: купити у садових магазинах, безпечні для довкілля.
  3. Профілактика: ранньою весною обробити бордоською рідиною 3% — вона захистить від грибкових хвороб і борошнистої роси.

Регулярний догляд, полив і провітрювання — найкращий спосіб уберегти тую від шкідників і зберегти її декоративність. Восени важливо також прибирати опале гілля і хвою, адже в них часто зимують личинки комах. Так ви не лише врятуєте тую, а й забезпечите здоровий вигляд саду на наступний сезон.

рослини поради сад шкідники туя
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
