Чому жовтіють туї та як врятувати рослину - поради садівників

Чому жовтіють туї — головні причини та прості рішення
Навіть здорові туї можуть раптово жовтіти у саду чи на подвір’ї. Це сигнал про проблеми з ґрунтом, водою чи доглядом, які важливо вчасно помітити.
Новини.LIVE розповідає, як врятувати дерево та що робити для профілактики.
Основні причини пожовтіння туї
- Вік рослини — старі гілки поступово відмирають, їх треба обрізати.
- Неправильна посадка — піщаний ґрунт без добрив виснажує дерево.
- Близькі підземні води — коріння загниває, хвоя сохне.
- Загущені посадки — туї, що ростуть занадто близько, не отримують достатньо світла й повітря.
- Хвороби та шкідники — грибок чи комахи швидко псують хвою.
Як врятувати пожовклу тую
- Регулярно підживлюй ґрунт добривами.
- Прибирай сухі та пошкоджені гілки.
- Забезпеч правильний дренаж ділянки.
- Дотримуйся відстані між деревами під час посадки.
- Застосовуй інсектициди чи фунгіциди після обрізки уражених частин.
Поради для профілактики
Щоб уникнути проблем, обирай для туї легкий родючий ґрунт із торфом і піском. Не саджай рослину в низинах із застоєм води, поливай помірно та раз на сезон проводь профілактичне обприскування проти шкідників.
Додаткові поради догляду за туями
Навесні мульчуйте прикореневу зону корою чи хвоєю — це зберігає вологу та захищає коріння. Восени проводьте санітарну обрізку і підживлюйте комплексними добривами, щоб дерево легше переносило зиму.
