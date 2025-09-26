Чому жовтіють туї та як врятувати рослину - поради садівників

Дівчина доглядає за деревами туї. Фото: Freepik

Навіть здорові туї можуть раптово жовтіти у саду чи на подвір’ї. Це сигнал про проблеми з ґрунтом, водою чи доглядом, які важливо вчасно помітити.

Новини.LIVE розповідає, як врятувати дерево та що робити для профілактики.

Основні причини пожовтіння туї

Вік рослини — старі гілки поступово відмирають, їх треба обрізати.

Неправильна посадка — піщаний ґрунт без добрив виснажує дерево.

Близькі підземні води — коріння загниває, хвоя сохне.

Загущені посадки — туї, що ростуть занадто близько, не отримують достатньо світла й повітря.

Хвороби та шкідники — грибок чи комахи швидко псують хвою.

Як врятувати пожовклу тую

Регулярно підживлюй ґрунт добривами.

Прибирай сухі та пошкоджені гілки.

Забезпеч правильний дренаж ділянки.

Дотримуйся відстані між деревами під час посадки.

Застосовуй інсектициди чи фунгіциди після обрізки уражених частин.

Поради для профілактики

Щоб уникнути проблем, обирай для туї легкий родючий ґрунт із торфом і піском. Не саджай рослину в низинах із застоєм води, поливай помірно та раз на сезон проводь профілактичне обприскування проти шкідників.

Додаткові поради догляду за туями

Навесні мульчуйте прикореневу зону корою чи хвоєю — це зберігає вологу та захищає коріння. Восени проводьте санітарну обрізку і підживлюйте комплексними добривами, щоб дерево легше переносило зиму.

