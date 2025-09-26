Відео
Головна Дім та город Чому жовтіють туї — головні причини та прості рішення

Чому жовтіють туї — головні причини та прості рішення

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:45
Чому жовтіють туї та як врятувати рослину - поради садівників
Дівчина доглядає за деревами туї. Фото: Freepik

Навіть здорові туї можуть раптово жовтіти у саду чи на подвір’ї. Це сигнал про проблеми з ґрунтом, водою чи доглядом, які важливо вчасно помітити.

Новини.LIVE розповідає, як врятувати дерево та що робити для профілактики.

Читайте також:

Основні причини пожовтіння туї

  • Вік рослини — старі гілки поступово відмирають, їх треба обрізати.
  • Неправильна посадка — піщаний ґрунт без добрив виснажує дерево.
  • Близькі підземні води — коріння загниває, хвоя сохне.
  • Загущені посадки — туї, що ростуть занадто близько, не отримують достатньо світла й повітря.
  • Хвороби та шкідники — грибок чи комахи швидко псують хвою.

Як врятувати пожовклу тую

  • Регулярно підживлюй ґрунт добривами.
  • Прибирай сухі та пошкоджені гілки.
  • Забезпеч правильний дренаж ділянки.
  • Дотримуйся відстані між деревами під час посадки.
  • Застосовуй інсектициди чи фунгіциди після обрізки уражених частин.

Поради для профілактики

Щоб уникнути проблем, обирай для туї легкий родючий ґрунт із торфом і піском. Не саджай рослину в низинах із застоєм води, поливай помірно та раз на сезон проводь профілактичне обприскування проти шкідників.

Додаткові поради догляду за туями

Навесні мульчуйте прикореневу зону корою чи хвоєю — це зберігає вологу та захищає коріння. Восени проводьте санітарну обрізку і підживлюйте комплексними добривами, щоб дерево легше переносило зиму. 

Ми вже писали про те, як захистити виноградники від сірої гнилі.

Раніше повідомлялося про те, як виростити оливкове дерево вдома чи в саду.

Також ми пояснювали те, як застосувати бадилля помідорів з користю після збору врожаю.

поради сад будинок ефективні способи дерево туя
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
