Почему желтеют туи и как спасти растение - советы садоводов

Почему желтеют туи — главные причины и простые решения
Даже здоровые туи могут внезапно желтеть в саду или во дворе. Это сигнал о проблемах с почвой, водой или уходом, которые важно вовремя заметить.
Новини.LIVE рассказывает, как спасти дерево и что делать для профилактики.
Основные причины пожелтения туи
- Возраст растения — старые ветви постепенно отмирают, их надо обрезать.
- Неправильная посадка — песчаная почва без удобрений истощает дерево.
- Близкие подземные воды — корни загнивают, хвоя сохнет.
- Загущенные посадки — туи, растущие слишком близко, не получают достаточно света и воздуха.
- Болезни и вредители — грибок или насекомые быстро портят хвою.
Как спасти пожелтевшую тую
- Регулярно подкармливай почву удобрениями.
- Убирай сухие и поврежденные ветви.
- Обеспечь правильный дренаж участка.
- Соблюдай расстояние между деревьями во время посадки.
- Применяй инсектициды или фунгициды после обрезки пораженных частей.
Советы для профилактики
Чтобы избежать проблем, выбирай для туи легкую плодородную почву с торфом и песком. Не сажай растение в низинах с застоем воды, поливай умеренно и раз в сезон проводи профилактическое опрыскивание против вредителей.
Дополнительные советы по уходу за туями
Весной мульчируйте прикорневую зону корой или хвоей — это сохраняет влагу и защищает корни. Осенью проводите санитарную обрезку и подкармливайте комплексными удобрениями, чтобы дерево легче переносило зиму.
Мы уже писали о том, как защитить виноградники от серой гнили.
Ранее сообщалось о том, как вырастить оливковое дерево дома или в саду.
Также мы объясняли то, как применить ботву помидоров с пользой после сбора урожая.
Читайте Новини.LIVE!