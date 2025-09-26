Почему желтеют туи и как спасти растение - советы садоводов

Девушка ухаживает за деревьями туи. Фото: Freepik

Даже здоровые туи могут внезапно желтеть в саду или во дворе. Это сигнал о проблемах с почвой, водой или уходом, которые важно вовремя заметить.

Новини.LIVE рассказывает, как спасти дерево и что делать для профилактики.

Основные причины пожелтения туи

Возраст растения — старые ветви постепенно отмирают, их надо обрезать.

Неправильная посадка — песчаная почва без удобрений истощает дерево.

Близкие подземные воды — корни загнивают, хвоя сохнет.

Загущенные посадки — туи, растущие слишком близко, не получают достаточно света и воздуха.

Болезни и вредители — грибок или насекомые быстро портят хвою.

Как спасти пожелтевшую тую

Регулярно подкармливай почву удобрениями.

Убирай сухие и поврежденные ветви.

Обеспечь правильный дренаж участка.

Соблюдай расстояние между деревьями во время посадки.

Применяй инсектициды или фунгициды после обрезки пораженных частей.

Советы для профилактики

Чтобы избежать проблем, выбирай для туи легкую плодородную почву с торфом и песком. Не сажай растение в низинах с застоем воды, поливай умеренно и раз в сезон проводи профилактическое опрыскивание против вредителей.

Дополнительные советы по уходу за туями

Весной мульчируйте прикорневую зону корой или хвоей — это сохраняет влагу и защищает корни. Осенью проводите санитарную обрезку и подкармливайте комплексными удобрениями, чтобы дерево легче переносило зиму.

