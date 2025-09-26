Видео
Україна
Почему желтеют туи — главные причины и простые решения

Почему желтеют туи — главные причины и простые решения

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:45
Почему желтеют туи и как спасти растение - советы садоводов
Девушка ухаживает за деревьями туи. Фото: Freepik

Даже здоровые туи могут внезапно желтеть в саду или во дворе. Это сигнал о проблемах с почвой, водой или уходом, которые важно вовремя заметить.

Новини.LIVE рассказывает, как спасти дерево и что делать для профилактики.

Основные причины пожелтения туи

  • Возраст растения — старые ветви постепенно отмирают, их надо обрезать.
  • Неправильная посадка — песчаная почва без удобрений истощает дерево.
  • Близкие подземные воды — корни загнивают, хвоя сохнет.
  • Загущенные посадки — туи, растущие слишком близко, не получают достаточно света и воздуха.
  • Болезни и вредители — грибок или насекомые быстро портят хвою.

Как спасти пожелтевшую тую

  • Регулярно подкармливай почву удобрениями.
  • Убирай сухие и поврежденные ветви.
  • Обеспечь правильный дренаж участка.
  • Соблюдай расстояние между деревьями во время посадки.
  • Применяй инсектициды или фунгициды после обрезки пораженных частей.

Советы для профилактики

Чтобы избежать проблем, выбирай для туи легкую плодородную почву с торфом и песком. Не сажай растение в низинах с застоем воды, поливай умеренно и раз в сезон проводи профилактическое опрыскивание против вредителей.

Дополнительные советы по уходу за туями

Весной мульчируйте прикорневую зону корой или хвоей — это сохраняет влагу и защищает корни. Осенью проводите санитарную обрезку и подкармливайте комплексными удобрениями, чтобы дерево легче переносило зиму.

Мы уже писали о том, как защитить виноградники от серой гнили.

Ранее сообщалось о том, как вырастить оливковое дерево дома или в саду.

Также мы объясняли то, как применить ботву помидоров с пользой после сбора урожая.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
