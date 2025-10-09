Как спасти тую от вредителей - простые средства от клещей, тли и гусениц

Спасаем тую от вредителей — натуральные средства и профилактика
Туя может потерять цвет и осыпаться всего за несколько недель, если ее атакуют вредители. Чаще всего дерево поражают паутинный клещ, тля и гусеницы моли. Эксперты советуют вовремя действовать, чтобы хвоя оставалась густой и зеленой.
Новини.LIVE рассказывает, как распознать врагов туи и как эффективно их уничтожить без химии.
Основные вредители туи
Чаще всего дерево страдает от:
- Тли — высасывает сок, из-за чего хвоя желтеет.
- Паутинного клеща — оплетает тую паутиной.
- Гусениц моли — уничтожают хвою, вызывая ее деформацию.
Признаки поражения — пожелтение, осыпание и сухие ветви. Если не вмешаться, туя может погибнуть.
Как лечить и защитить
- Народное средство: 1 кг древесной золы развести в 3 л воды, настаивать сутки и опрыскать крону.
- Биопрепараты: купить в садовых магазинах, безопасные для окружающей среды.
- Профилактика: ранней весной обработать бордоской жидкостью 3% — она защитит от грибковых болезней и мучнистой росы.
Регулярный уход, полив и проветривание — лучший способ уберечь тую от вредителей и сохранить ее декоративность. Осенью важно также убирать опавшие ветки и хвою, ведь в них часто зимуют личинки насекомых. Так вы не только спасете тую, но и обеспечите здоровый вид сада на следующий сезон.
