Видео

Главная Дом и огород Спасаем тую от вредителей — натуральные средства и профилактика

Спасаем тую от вредителей — натуральные средства и профилактика

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 23:45
Как спасти тую от вредителей - простые средства от клещей, тли и гусениц
Женщина сажает тую в саду. Фото: iStockphoto

Туя может потерять цвет и осыпаться всего за несколько недель, если ее атакуют вредители. Чаще всего дерево поражают паутинный клещ, тля и гусеницы моли. Эксперты советуют вовремя действовать, чтобы хвоя оставалась густой и зеленой.

Новини.LIVE рассказывает, как распознать врагов туи и как эффективно их уничтожить без химии.

Основные вредители туи

Чаще всего дерево страдает от:

  • Тли — высасывает сок, из-за чего хвоя желтеет.
  • Паутинного клеща — оплетает тую паутиной.
  • Гусениц моли — уничтожают хвою, вызывая ее деформацию.

Признаки поражения — пожелтение, осыпание и сухие ветви. Если не вмешаться, туя может погибнуть.

Как лечить и защитить

  1. Народное средство: 1 кг древесной золы развести в 3 л воды, настаивать сутки и опрыскать крону.
  2. Биопрепараты: купить в садовых магазинах, безопасные для окружающей среды.
  3. Профилактика: ранней весной обработать бордоской жидкостью 3% — она защитит от грибковых болезней и мучнистой росы.

Регулярный уход, полив и проветривание — лучший способ уберечь тую от вредителей и сохранить ее декоративность. Осенью важно также убирать опавшие ветки и хвою, ведь в них часто зимуют личинки насекомых. Так вы не только спасете тую, но и обеспечите здоровый вид сада на следующий сезон.

растения советы сад вредители туя
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
