Подкормка комнатных растений кофейной гущей. Фото: istockphoto.com

Кухонные отходы часто приходят на помощь, когда хочется подкормить растения без лишних затрат. Ведь, казалось бы, зачем покупать удобрения, если источник питательных веществ находится прямо здесь. Однако далеко не все натуральные удобрения, которые так активно рекламируют в социальных сетях, действительно полезны.

Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post рассказывает, какие популярные домашние средства не стоит использовать для ухода за растениями.

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Чем не стоит подкармливать растения

Банановая кожура

Банановая кожура содержит калий, фосфор, магний и кальций. Именно поэтому ее часто советуют настаивать в воде или закапывать непосредственно в почву для стимулирования роста и цветения.

Однако эффективность бананового настоя в качестве удобрения не доказана. Он не обеспечивает растения полноценным питанием, а закопанная в землю кожура способна лишь привлечь вредителей. Гораздо больше пользы она принесет, если станет частью компоста.

Кофейная гуща

Остатки кофе содержат азот и другие питательные вещества. Однако их концентрация может существенно различаться. Кроме того, толстый слой влажной кофейной гущи на поверхности почвы может уплотняться, затруднять проникновение воды и воздуха, покрываться плесенью. Если вы ежедневно пьете кофе, лучше собирайте гущу для компостирования.

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Яичная скорлупа

Одно из самых популярных домашних удобрений, которое считается прекрасным источником кальция. Но проблема заключается в том, что скорлупа разлагается чрезвычайно медленно. Даже если вы измельчите ее, растения не получат быстрой подкормки. Поэтому не стоит рассчитывать на этот кухонный продукт как на средство быстрого устранения дефицита кальция.

Очистки от овощей и фруктов

Закапывать картофельную шелуху, яблочные кожуры и другие пищевые отходы в горшки с комнатными растениями не стоит. При разложении они могут вызвать появление неприятного запаха, плесени и мошки.

Сахар

Существует популярный лайфхак, согласно которому полив сладкой водой якобы стимулирует рост и пышное цветение растений. На самом деле растения самостоятельно вырабатывают необходимые им сахара в процессе фотосинтеза. А добавление сахара в почву способствует чрезмерному размножению микроорганизмов и ухудшению условий для корней.

Чем лучше подкармливать растения

Если вы хотите обеспечить растения необходимыми питательными веществами, выбирайте сбалансированные удобрения с учетом вида растения, сезона и фазы его развития. А кухонные отходы лучше использовать для приготовления компоста.

Делимся другими полезными советами

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