Свежие опилки "воруют" азот: как использовать на огороде и в саду
Обычные древесные опилки — настоящая находка для сада и огорода. Они помогают сохранять влагу, сдерживают рост сорняков, а также защищают корни от морозов и перепадов температуры. Но есть одна ошибка, из-за которой можно навредить растениям. Дело в том, что свежие опилки способны вымывать из почвы азот.
Новини.LIVE рассказывают, как правильно использовать этот материал и что нужно сделать перед внесением на грядки.
Почему свежие опилки опасны для растений
Проблема кроется в составе древесины. Она содержит много углерода и очень мало азота. Когда опилки смешивают с землей, микроорганизмы начинают их разлагать и используют для этого доступный почвенный азот. В результате растениям может не хватать питательных веществ.
Это заметно по следующим признакам:
- листья бледнеют или желтеют;
- рост овощных культур замедляется;
- молодые побеги становятся слабыми;
- урожайность снижается.
Важно: если свежие опилки не закапывать, а оставить на поверхности в качестве мульчи, риск недостатка азота значительно меньше.
Где можно использовать опилки в саду и на огороде
Древесные отходы могут пригодиться сразу для нескольких целей:
- мульчирование клубники
Тонкий слой опилок помогает сохранять влагу, а ягоды меньше соприкасаются с землей и остаются чище после дождя.
- защита деревьев и кустарников
Материал можно рассыпать вокруг растений слоем примерно 2–3 см, оставляя свободное место у ствола. Это сдержит сорняки и уменьшит испарение воды.
- устройство дорожек
Опилки между грядками помогут избавиться от грязи после дождя. Правда, мелкие частицы со временем уплотняются, поэтому такое покрытие придется обновлять.
- Приготовление компоста
Древесные отходы хорошо сочетаются со скошенной травой, зелеными растительными остатками и навозом.
Как подготовить свежие опилки перед внесением в почву
Самый безопасный способ — предварительно компостировать материал. Для этого сложите опилки в компостную кучу, чередуя их с богатыми азотом компонентами. Периодически увлажняйте смесь и перемешивайте, чтобы внутрь поступал воздух.
Разложение может длиться от нескольких месяцев до года и дольше. Готовый компост имеет темный цвет, рыхлую структуру и приятный землистый запах.
Если необходимо внести недостаточно перепревшие опилки непосредственно в почву, потребуется дополнительная азотная подкормка. Например, используют карбамид, но его количество следует рассчитывать с учетом объема опилок и потребностей культур.
Какие опилки категорически нельзя использовать
Для огорода подходят только отходы чистой, необработанной древесины. Не берите опилки от ДСП, МДФ, окрашенных, лакированных или пропитанных защитными веществами досок. В них содержатся нежелательные химические соединения.
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