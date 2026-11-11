Использование опилок на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Обычные древесные опилки — настоящая находка для сада и огорода. Они помогают сохранять влагу, сдерживают рост сорняков, а также защищают корни от морозов и перепадов температуры. Но есть одна ошибка, из-за которой можно навредить растениям. Дело в том, что свежие опилки способны вымывать из почвы азот.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно использовать этот материал и что нужно сделать перед внесением на грядки.

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Почему свежие опилки опасны для растений

Проблема кроется в составе древесины. Она содержит много углерода и очень мало азота. Когда опилки смешивают с землей, микроорганизмы начинают их разлагать и используют для этого доступный почвенный азот. В результате растениям может не хватать питательных веществ.

Это заметно по следующим признакам:

листья бледнеют или желтеют;

рост овощных культур замедляется;

молодые побеги становятся слабыми;

урожайность снижается.

Важно: если свежие опилки не закапывать, а оставить на поверхности в качестве мульчи, риск недостатка азота значительно меньше.

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Древесные отходы могут пригодиться сразу для нескольких целей:

мульчирование клубники

Тонкий слой опилок помогает сохранять влагу, а ягоды меньше соприкасаются с землей и остаются чище после дождя.

защита деревьев и кустарников

Материал можно рассыпать вокруг растений слоем примерно 2–3 см, оставляя свободное место у ствола. Это сдержит сорняки и уменьшит испарение воды.

устройство дорожек

Опилки между грядками помогут избавиться от грязи после дождя. Правда, мелкие частицы со временем уплотняются, поэтому такое покрытие придется обновлять.

Приготовление компоста

Древесные отходы хорошо сочетаются со скошенной травой, зелеными растительными остатками и навозом.

Как подготовить свежие опилки перед внесением в почву

Самый безопасный способ — предварительно компостировать материал. Для этого сложите опилки в компостную кучу, чередуя их с богатыми азотом компонентами. Периодически увлажняйте смесь и перемешивайте, чтобы внутрь поступал воздух.

Разложение может длиться от нескольких месяцев до года и дольше. Готовый компост имеет темный цвет, рыхлую структуру и приятный землистый запах.

Если необходимо внести недостаточно перепревшие опилки непосредственно в почву, потребуется дополнительная азотная подкормка. Например, используют карбамид, но его количество следует рассчитывать с учетом объема опилок и потребностей культур.

Какие опилки категорически нельзя использовать

Для огорода подходят только отходы чистой, необработанной древесины. Не берите опилки от ДСП, МДФ, окрашенных, лакированных или пропитанных защитными веществами досок. В них содержатся нежелательные химические соединения.

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