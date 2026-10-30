Компост из сорняков, ботвы и падалицы. Коллаж: Новости.LIVE

Осенью на огороде остаются горы сорняков, овощной ботвы, опавших фруктов и сухой листвы. Большинство хозяев даже не догадывается, что всё это можно превратить в ценное органическое удобрение. И это возможно буквально за несколько недель.

Новости.LIVE со ссылкой на YouTube-канал«Дача Агронома» рассказывает, что такое горячий компост и как превратить сорняки, ботву и падалицу в ценное удобрение.

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Горячий компост: что это и почему он быстро созревает

Горячее компостирование — это способ быстрого превращения растительных отходов в органическое удобрение. Во время активного разложения органики микроорганизмы выделяют тепло, которое прогревает центр компостной кучи примерно до 55–65 °C. В таких условиях часть семян сорняков и возбудителей растительных болезней теряет жизнеспособность. А сами отходы разлагаются гораздо быстрее.

Активная фаза компостирования может завершиться через 4–6 недель. Однако для полного созревания удобрения иногда требуется больше времени, особенно осенью.

Как сделать горячий компост своими руками

Для приготовления понадобятся два вида органических отходов:

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: свежая трава, сорняки, здоровая овощная ботва, падалица и растительные кухонные отходы. Коричневые: сухие листья, солома, опилки, измельчённые веточки и сухие стебли.

Чтобы запустить процесс, следуйте простой инструкции:

Высота и ширина кучи должны составлять примерно один метр или больше. Меньший объем плохо будет удерживать тепло. Измельчите ветки и сухие стебли на кусочки размером менее 7 см. Должна получиться зеленая масса. Зеленую массу следует перемешать с обычной почвой, чтобы активизировать микроорганизмы. Массу нужно полить сладкой водой. Можно использовать старое варенье или обычный сахар. Пропорция: 100 г сахара или 300 г варенья на 10 л воды. Органика должна быть влажной, как отжатая губка, но вода не должна стекать. Органическую массу следует оставить на 3 дня. Затем перемешать и полить мочевиной. Пропорция: 100 г мочевины на 10 л воды. Горячий компост нужно как можно чаще перемешивать, чтобы у микроорганизмов, поддерживающих температуру, был кислород. При активном компостировании повторяйте процедуру примерно каждые 3–5 дней.

Уже через несколько дней внутри кучи должна повыситься температура. Проверяйте её компостным термометром. Если термометра нет, можно проверить рукой: при температуре 60 °C вы почувствуете значительное тепло.

Готовое удобрение имеет тёмный цвет, рыхлую структуру и приятный запах лесной земли. Оно больше не нагревается после перемешивания.

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