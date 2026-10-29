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Главная Дом и огород Какие отходы нельзя компостировать, чтобы не занести болезни на огород

Какие отходы нельзя компостировать, чтобы не занести болезни на огород

Ua ru
29 октября 2026 18:39
Что нельзя выбрасывать в компост: опасные отходы для огорода Фото: istockphoto.com
Женщина сортирует пищевые отходы. Фото: istockphoto.com

Компост может доставить вашему огороду серьезные проблемы. Для этого достаточно бросить в кучу растения или продукты, которые не предназначены для переработки. В таком случае возникает риск появления сорняков, болезней, а кроме того, некоторые остатки привлекают крыс и мух.

Новини.LIVE рассказывает, что лучше не выбрасывать в компостную яму.

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Какие растения и отходы нельзя класть в компост

  • Больные растения

Не добавляйте ботву с фитофторозом или листья с признаками грибковых заболеваний. Возбудители некоторых болезней способны пережить холодное компостирование, а затем снова оказаться в почве.

  • Сорняки с семенами

Если лебеда или щирица уже отцвели, не спешите выбрасывать их в кучу. Семена могут сохранить всхожесть, и в следующем сезоне вы сами разнесете сорняки по участку. Так же нежелательны живучие корневища пырея.

  • Мясо, рыба и кости

Такие остатки привлекают грызунов, мух и животных, вызывают неприятный запах, а кости разлагаются очень долго.

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  • Молоко, творог и жирная пища

Масло, сметана, растительное масло и остатки жареных блюд также привлекают вредителей. Избыток жира ухудшает доступ воздуха к органической массе, из-за чего вместо правильного перегнивания начинается гниение.

  • Отходы кошек и собак

Они могут содержать паразитов и болезнетворные микроорганизмы. Не кладите в компост и использованный наполнитель кошачьего туалета.

  • Обработанная древесина и растения после применения гербицидов

Окрашенные доски, пропитанная древесина, опилки из нее и растительные остатки с остатками некоторых препаратов могут загрязнить будущее удобрение.

  • Угольная зола и брикеты

Зола от каменного угля и остатки шашлычных брикетов могут содержать нежелательные примеси. Древесную золу тоже не стоит сыпать бесконтрольно: в большом количестве она повышает щелочность компоста.

  • Глянцевая бумага и "компостируемый" пластик

Ламинированные упаковки, кассовые чеки и некоторые "компостируемые" пакеты не подходят для домашней компостной кучи. Часть такой упаковки разлагается только в промышленных условиях.

Что можно добавлять в компост

Следующие кухонные отходы можно смело выбрасывать в компостную кучу, главное — чередовать их с сухими листьями, поддерживать умеренную влажность и время от времени перемешивать массу:

  • яичная скорлупа;
  • овощные очистки;
  • луковая шелуха;
  • измельченные цитрусовые кожуры в умеренном количестве;
  • кожура авокадо.

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полезные советы компостная куча
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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