Какие отходы нельзя компостировать, чтобы не занести болезни на огород
Компост может доставить вашему огороду серьезные проблемы. Для этого достаточно бросить в кучу растения или продукты, которые не предназначены для переработки. В таком случае возникает риск появления сорняков, болезней, а кроме того, некоторые остатки привлекают крыс и мух.
Новини.LIVE рассказывает, что лучше не выбрасывать в компостную яму.
Какие растения и отходы нельзя класть в компост
- Больные растения
Не добавляйте ботву с фитофторозом или листья с признаками грибковых заболеваний. Возбудители некоторых болезней способны пережить холодное компостирование, а затем снова оказаться в почве.
- Сорняки с семенами
Если лебеда или щирица уже отцвели, не спешите выбрасывать их в кучу. Семена могут сохранить всхожесть, и в следующем сезоне вы сами разнесете сорняки по участку. Так же нежелательны живучие корневища пырея.
- Мясо, рыба и кости
Такие остатки привлекают грызунов, мух и животных, вызывают неприятный запах, а кости разлагаются очень долго.
- Молоко, творог и жирная пища
Масло, сметана, растительное масло и остатки жареных блюд также привлекают вредителей. Избыток жира ухудшает доступ воздуха к органической массе, из-за чего вместо правильного перегнивания начинается гниение.
- Отходы кошек и собак
Они могут содержать паразитов и болезнетворные микроорганизмы. Не кладите в компост и использованный наполнитель кошачьего туалета.
- Обработанная древесина и растения после применения гербицидов
Окрашенные доски, пропитанная древесина, опилки из нее и растительные остатки с остатками некоторых препаратов могут загрязнить будущее удобрение.
- Угольная зола и брикеты
Зола от каменного угля и остатки шашлычных брикетов могут содержать нежелательные примеси. Древесную золу тоже не стоит сыпать бесконтрольно: в большом количестве она повышает щелочность компоста.
- Глянцевая бумага и "компостируемый" пластик
Ламинированные упаковки, кассовые чеки и некоторые "компостируемые" пакеты не подходят для домашней компостной кучи. Часть такой упаковки разлагается только в промышленных условиях.
Что можно добавлять в компост
Следующие кухонные отходы можно смело выбрасывать в компостную кучу, главное — чередовать их с сухими листьями, поддерживать умеренную влажность и время от времени перемешивать массу:
- яичная скорлупа;
- овощные очистки;
- луковая шелуха;
- измельченные цитрусовые кожуры в умеренном количестве;
- кожура авокадо.
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