Женщина сортирует пищевые отходы. Фото: istockphoto.com

Компост может доставить вашему огороду серьезные проблемы. Для этого достаточно бросить в кучу растения или продукты, которые не предназначены для переработки. В таком случае возникает риск появления сорняков, болезней, а кроме того, некоторые остатки привлекают крыс и мух.

Новини.LIVE рассказывает, что лучше не выбрасывать в компостную яму.

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Какие растения и отходы нельзя класть в компост

Больные растения

Не добавляйте ботву с фитофторозом или листья с признаками грибковых заболеваний. Возбудители некоторых болезней способны пережить холодное компостирование, а затем снова оказаться в почве.

Сорняки с семенами

Если лебеда или щирица уже отцвели, не спешите выбрасывать их в кучу. Семена могут сохранить всхожесть, и в следующем сезоне вы сами разнесете сорняки по участку. Так же нежелательны живучие корневища пырея.

Мясо, рыба и кости

Такие остатки привлекают грызунов, мух и животных, вызывают неприятный запах, а кости разлагаются очень долго.

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Молоко, творог и жирная пища

Масло, сметана, растительное масло и остатки жареных блюд также привлекают вредителей. Избыток жира ухудшает доступ воздуха к органической массе, из-за чего вместо правильного перегнивания начинается гниение.

Отходы кошек и собак

Они могут содержать паразитов и болезнетворные микроорганизмы. Не кладите в компост и использованный наполнитель кошачьего туалета.

Обработанная древесина и растения после применения гербицидов

Окрашенные доски, пропитанная древесина, опилки из нее и растительные остатки с остатками некоторых препаратов могут загрязнить будущее удобрение.

Угольная зола и брикеты

Зола от каменного угля и остатки шашлычных брикетов могут содержать нежелательные примеси. Древесную золу тоже не стоит сыпать бесконтрольно: в большом количестве она повышает щелочность компоста.

Глянцевая бумага и "компостируемый" пластик

Ламинированные упаковки, кассовые чеки и некоторые "компостируемые" пакеты не подходят для домашней компостной кучи. Часть такой упаковки разлагается только в промышленных условиях.

Что можно добавлять в компост

Следующие кухонные отходы можно смело выбрасывать в компостную кучу, главное — чередовать их с сухими листьями, поддерживать умеренную влажность и время от времени перемешивать массу:

яичная скорлупа;

овощные очистки;

луковая шелуха;

измельченные цитрусовые кожуры в умеренном количестве;

кожура авокадо.

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