Жінка компостує харчові відходи. Фото: istockphoto.com

Компост здатен принести вашому городу великі проблеми. Для цього достатньо кинути в купу рослини або продукти, які не призначені для переробки. У такому разі з'являється ризик появи бур'янів, хвороб, а ще деякі залишки приваблюють щурів і мух.

Новини.LIVE розповідає, що краще залишити за межами компостної ями.

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Які рослини та відходи не можна класти в компост

Хворі рослини

Не додавайте бадилля з фітофторозом чи листя з ознаками грибкових хвороб. Збудники деяких захворювань здатні пережити холодне компостування, а потім знову опинитися в ґрунті.

Бур'яни з насінням

Якщо лобода чи щириця вже відцвіли, не поспішайте кидати їх до купи. Насіння може зберегти схожість, і наступного сезону ви самі рознесете бур'яни по ділянці. Так само небажані живучі кореневища пирію.

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М'ясо, риба та кістки

Такі залишки приваблюють гризунів, мух і тварин, спричиняють неприємний запах, а кістки розкладаються дуже довго.

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Молоко, сир і жирна їжа

Масло, сметана, олія та залишки смажених страв також приваблюють шкідників. Надлишок жиру погіршує доступ повітря до органічної маси, через що замість правильного перегнивання починається гниття.

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Відходи котів і собак

Вони можуть містити паразитів і хвороботворні мікроорганізми. Не кладіть до компосту й використаний наповнювач котячого туалету.

Оброблена деревина та рослини після гербіцидів

Фарбовані дошки, просочена деревина, тирса з неї та рослинні рештки із залишками деяких препаратів можуть забруднити майбутнє добриво.

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Вугільний попіл і брикети

Зола від кам'яного вугілля та залишки шашличних брикетів можуть містити небажані домішки. Деревний попіл теж не варто сипати безконтрольно: у великій кількості він підвищує лужність компосту.

Глянцевий папір і "компостований" пластик

Ламіновані упаковки, касові чеки та деякі "компостовані" пакети не підходять для домашньої купи. Частина такої упаковки розкладається лише за промислових умов.

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Що можна додавати до компосту

Наступні кухонні залишки можна сміливо кидати у компостну купу, головне — чергувати їх із сухим листям, підтримувати помірну вологість і час від часу перемішувати масу:

яєчна шкаралупа;

овочеві очистки;

цибулиння;

подрібнені цитрусові шкірки в помірній кількості;

шкірка авокадо.

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