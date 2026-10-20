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Головна Дім та город Як знайти місце для свердловини: ці рослини підкажуть, де вода

Як знайти місце для свердловини: ці рослини підкажуть, де вода

Ua ru
20 жовтня 2026 06:43
Як знайти воду на ділянці перед бурінням свердловини: зверніть увагу на ці рослини Фото: istockphoto.com
Старий ручний насос на свердловині в саду. Фото: istockphoto.com

Важко уявити приватний будинок без власної свердловини. Але знайти воду на ділянці не так просто. Одна з важливих підказок росте просто у вас під ногами. Звичайні трави й дерева розкажуть, де шукати джерело.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповідає, як знайти воду на ділянці за допомогою рослин.

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Корисні вологолюбні рослини, які підкажуть, що вода близько

Природними орієнтирами можуть стати вологолюбні рослини, а саме:

  • осока

Густі зарості говорять про постійно вологий ґрунт. Особливо показовими є види, що ростуть на заболочених луках.

  • хвощ

Часто трапляються на сирих місцях.

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  • очерет

Любить береги водойм і перезволожені ґрунти. Якщо росте далеко від видимої води, придивіться до цієї місцевості.

  • кропива

Пишні зарості можуть супроводжувати вологі ділянки, але рослина також любить багаті на азот ґрунти.

  • щавель

Деякі дикорослі види добре почуваються на вологих луках.

Які дерева можуть видати підземну воду

Зверніть увагу й на дерева, які ростуть без регулярного поливу:

  • верба

Одна з найпомітніших любительок вологи, часто росте біля річок і в місцях із високим рівнем ґрунтових вод.

  • вільха

Її природне середовище — вологі низини та береги водойм.

  • чорна тополя, або осокір.

Часто обирає заплави річок і вологі ґрунти.

  • черемха

Нерідко трапляється в сирих лісах і поблизу струмків.

Що ще перевірити перед бурінням свердловини

Вологолюбні рослини можуть підказати, де шукати неглибокі ґрунтові води, але не гарантують достатніх запасів чи якості води. Тож, найкраще оцінювати кілька ознак разом. Огляньте низини та місця, де земля залишається вологою навіть після сухої погоди. Розпитайте сусідів, на якій глибині у їхніх свердловинах є вода та чи вистачає її влітку.

Ділимося іншими корисними порадами

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Коли краще бурити свердловину та як обрати найкраще місце на ділянці.

Як змусити бойлер споживати менше електроенергії.

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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