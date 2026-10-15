Коли краще бурити свердловину та де знайти для неї місце на ділянці: поради фахівців

Процес буріння свердловини. Фото: google.com

Власна свердловина здатна забезпечити приватний будинок водою на десятки років. Однак навіть дороге обладнання не гарантує, що вода буде чистою, а джерело не пересохне. Величезне значення має місце буріння та пора року, коли проводять роботи.

Новини.LIVE розповідає, коли та де краще бурити свердловину.

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Коли краще бурити свердловину на воду

Бурити свердловину можна практично протягом усього року. Кожен сезон має свої переваги та недоліки.

Літо

Один із найзручніших періодів для проведення робіт. Земля сухіша, техніці легше пересуватися ділянкою. А завдяки довгому світловому дню працювати можна без затримок.

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Особливо вдалим може бути кінець літа, коли рівень ґрунтових вод часто знижується. Це допомагає оцінити запаси води в посушливий період.

Осінь

Вересень і жовтень можуть бути сприятливими, якщо немає затяжних дощів. Перезволожений ґрунт ускладнює пересування техніки.

Зима

Буріння можливе навіть взимку за морозів. Промерзла земля іноді полегшує під'їзд важкої техніки, але сильні холоди можуть ускладнювати роботи.

Весна

А от весна може бути найнесприятливішим періодом. Через танення снігу та дощі ділянка часто перезволожена. Це створює додаткові труднощі, особливо на глинистих ґрунтах.

Де краще бурити свердловину на ділянці

За вимогами Держпродспоживслужби, важливо розташувати джерело якомога далі від потенційних забруднювачів. Небезпеку для підземних вод становлять несправні септики, добрива, пестициди та відходи тваринництва.

Тому не варто вибирати місце поруч із:

вигрібними ямами та септиками;

вуличними туалетами;

компостними купами та місцями зберігання гною;

господарськими спорудами для утримання тварин;

складами добрив і хімікатів;

місцями зберігання пального.

Безпечну відстань потрібно визначати з урахуванням місцевих вимог, ґрунтів і напрямку руху підземних вод.

Поширена помилка — облаштовувати свердловину в найнижчій частині подвір'я. Під час злив або танення снігу там накопичуватиметься вода, яка може переносити забруднення. Краще вибирати підвищене місце, захищене від підтоплення.

Також необхідно передбачити:

вільний під'їзд бурової техніки;

достатньо простору для обслуговування обладнання;

безпечну відстань від фундаменту та підземних комунікацій;

можливість прокласти водопровід до будинку.

Як знайти воду для свердловини

Достовірно визначити на якій глибині та у якій кількості є вода можуть лише фахівці із гідрогеології. Вони аналізують геологічні умови, дані сусідніх свердловин і визначають перспективне місце для буріння.

Після завершення робіт обов'язково замовте лабораторний аналіз, щоб дізнатися про безпечність води. Перевірити варто мікробіологічні показники, нітрати, залізо, марганець та інші речовини залежно від місцевих ризиків.