Жінка біля криниці з пустим відром. Фото: novezittya.com.ua

Ще буквально кілька місяців тому колодязь був повний води, а тепер відро дістає лише мокрий пісок. Для власників приватних будинків це справжня катастрофа. Проте пересохла криниця не завжди означає, що вода зникла назавжди.

Новини.LIVE розповідає, чому криниця може передохнути, як повернути воду та коли звертатися до фахівців.

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Чому восени зникає вода в колодязі

Рівень підземних вод постійно змінюється. Після тривалого сухого літа неглибокі криниці можуть майже повністю пересихати. Особливо часто це трапляється наприкінці літа та восени, коли запаси вологи ще не встигли відновитися. Вода може зникати через посуху, надмірне використання підземних запасів або засмічення джерела.

Але інколи проблема може бути у несправності насосного обладнання, трубах або електроживленні. Тому переконайтеся, що води в шахті немає.

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Це найпростіший варіант, якщо причиною стала сезонна посуха. Восени, коли рослини споживають менше вологи, а дощі просочуються в землю, підземні запаси можуть поступово поповнюватися. Іноді рівень води підвищується самостійно, без будь-яких ремонтних робіт.

Фахівці радять у такій ситуації:

тимчасово скоротити витрати води;

відмовитися від поливу городу зі старої криниці;

перевіряти рівень води через певні проміжки часу;

поцікавитися, чи не пересохли колодязі в сусідів.

Якщо така проблема виникла одразу в кількох господарствах, імовірною причиною є загальне зниження рівня ґрунтових вод.

Очистити або поглибити старий колодязь

Якщо вода поступово зникала протягом кількох років, причина може бути в замулюванні дна або засміченні шляхів її надходження. У таких випадках фахівці можуть очистити шахту від накопиченого мулу, піску та інших відкладень. Це іноді допомагає відновити приплив води. Проте очищення не розв'яже проблему, якщо сам водоносний горизонт опустився нижче дна криниці.

Інший варіант — поглиблення колодязя. Для цього спеціалісти оцінюють стан бетонних кілець, міцність конструкції та геологічні умови ділянки.

Пробурити свердловину

Якщо колодязь пересихає щороку, а очищення не допомагає, варто розглянути облаштування нового джерела водопостачання. Свердловина може діставатися глибшого водоносного горизонту, який менше залежить від сезонних коливань.

Перед бурінням необхідно з'ясувати:

на якій глибині залягають придатні водоносні шари;

яку кількість води можна отримати;

чи підходить обране місце для буріння;

скільки коштуватимуть роботи та обладнання.

При цьому глибша свердловина не завжди означає кращу воду. Її якість і продуктивність залежать від місцевих геологічних умов.

Що не можна робити, якщо зникла вода

Найбільша помилка — одразу наймати майстрів для поглиблення, не з'ясувавши причину пересихання. Спочатку краще:

перевірити насос;

визначити фактичний рівень води;

дізнатися, чи є подібна проблема в сусідів.

Якщо вода повернулася після тривалої перерви або ремонту колодязя, перед використанням для пиття варто перевірити її в лабораторії на мікробіологічні та хімічні показники.

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