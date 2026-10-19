Женщина у колодца с пустым ведром. Фото: novezittya.com.ua

Еще буквально несколько месяцев назад колодец был полон воды, а теперь ведро достает только мокрый песок. Для владельцев частных домов это настоящая катастрофа. Однако пересохший колодец не всегда означает, что вода исчезла навсегда.

Новини.LIVE рассказывают, почему колодец может пересохнуть, как вернуть воду и когда обращаться к специалистам.

Реклама

Почему осенью исчезает вода в колодце

Уровень подземных вод постоянно меняется. После длительного засушливого лета неглубокие колодцы могут почти полностью пересохнуть. Особенно часто это происходит в конце лета и осенью, когда запасы влаги еще не успели восстановиться. Вода может исчезать из-за засухи, чрезмерного использования подземных запасов или засорения источника.

Но иногда проблема может заключаться в неисправности насосного оборудования, труб или электропитания. Поэтому убедитесь, что воды в колодце нет.

Что делать, если высох колодец: три способа вернуть воду

Читайте также:

Дождаться естественного восстановления воды

Это самый простой вариант, если причиной стала сезонная засуха. Осенью, когда растения потребляют меньше влаги, а дожди просачиваются в землю, подземные запасы могут постепенно пополняться. Иногда уровень воды повышается самостоятельно, без каких-либо ремонтных работ.

Специалисты советуют в такой ситуации:

временно сократить расход воды;

отказаться от полива огорода из старого колодца;

проверять уровень воды через определенные промежутки времени;

поинтересоваться, не пересохли ли колодцы у соседей.

Если такая проблема возникла сразу в нескольких хозяйствах, вероятной причиной является общее понижение уровня грунтовых вод.

Очистить или углубить старый колодец

Если вода постепенно исчезала в течение нескольких лет, причина может заключаться в заиливании дна или засорении путей ее поступления. В таких случаях специалисты могут очистить шахту от накопившегося ила, песка и других отложений. Это иногда помогает восстановить приток воды. Однако очистка не решит проблему, если сам водоносный горизонт опустился ниже дна колодца.

Другой вариант — углубление колодца. Для этого специалисты оценивают состояние бетонных колец, прочность конструкции и геологические условия участка.

Пробурить скважину

Если колодец пересыхает каждый год, а очистка не помогает, стоит рассмотреть возможность обустройства нового источника водоснабжения. Скважина может достигать более глубокого водоносного горизонта, который в меньшей степени зависит от сезонных колебаний.

Перед бурением необходимо выяснить:

на какой глубине залегают пригодные водоносные слои;

какое количество воды можно получить;

подходит ли выбранное место для бурения;

сколько будут стоить работы и оборудование.

При этом более глубокая скважина не всегда означает лучшую воду. Ее качество и производительность зависят от местных геологических условий.

Что нельзя делать, если исчезла вода

Самая большая ошибка — сразу нанимать мастеров для углубления, не выяснив причину пересыхания. Сначала лучше:

проверить насос;

определить фактический уровень воды;

узнать, есть ли подобная проблема у соседей.

Если вода вернулась после длительного перерыва или ремонта колодца, перед употреблением в пищу стоит проверить ее в лаборатории на микробиологические и химические показатели.

Делимся также другими полезными советами

Когда лучше бурить скважину и как выбрать лучшее место на участке.

Как правильно сложить дрова на зиму, чтобы они не сырели и не дымили.