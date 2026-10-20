Старый ручной насос на скважине в саду. Фото: istockphoto.com

Трудно представить частный дом без собственной скважины. Но найти воду на участке не так просто. Одна из важных подсказок растет прямо у вас под ногами. Обычные травы и деревья подскажут, где искать источник.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media рассказывает, как найти воду на участке с помощью растений.

Реклама

Полезные влаголюбивые растения, которые подскажут, что вода рядом

Естественными ориентирами могут стать влаголюбивые растения, а именно:

осока

Густые заросли свидетельствуют о постоянно влажной почве. Особенно показательны виды, растущие на заболоченных лугах.

хвощ

Часто встречается на сырых местах.

Читайте также:

камыш

Любит берега водоемов и переувлажненные почвы. Если растет вдали от видимой воды, присмотритесь к этой местности.

крапива

Пышные заросли могут сопровождать влажные участки, но растение также любит богатые азотом почвы.

щавель

Некоторые дикорастущие виды хорошо себя чувствуют на влажных лугах.

Какие деревья могут указать на наличие подземной воды

Обратите внимание и на деревья, которые растут без регулярного полива:

ива

Одна из самых заметных любительниц влаги, часто растет у рек и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

ольха

Ее естественная среда обитания — влажные низины и берега водоемов.

черная тополь, или осокир.

Часто предпочитает поймы рек и влажные почвы.

черемха

Нередко встречается в сырых лесах и вблизи ручьев.

Что еще проверить перед бурением скважины

Влаголюбивые растения могут подсказать, где искать неглубокие грунтовые воды, но не гарантируют достаточных запасов или качества воды. Поэтому лучше всего оценивать несколько признаков вместе. Осмотрите низины и места, где земля остается влажной даже после сухой погоды. Расспросите соседей, на какой глубине в их скважинах есть вода и хватает ли ее летом.

Делимся другими полезными советами

Что делать, если высох колодец на участке.

Когда лучше бурить скважину и как выбрать лучшее место на участке.

Как заставить бойлер потреблять меньше электроэнергии.