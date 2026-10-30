Компост з бур'янів, бадилля і падалиці. Колаж: Новини.LIVE

Восени на городі залишаються гори бур'янів, овочевого бадилля, опалих фруктів та сухого листя. Більшість господарів навіть не здогадується, що все це можна перетворити на цінне органічне добриво. І це можливо буквально за кілька тижнів.

Новини.LIVE з посиланнями на Youtube-канал "Дача Агронома" розповідає, що таке гарячий компост та як перетворити бур'яни, бадилля і падалиці на цінне добриво.

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Гарячий компост: що це і чому швидко дозріває

Гаряче компостування — це спосіб швидкого перетворення рослинних відходів на органічне добриво. Під час активного розкладання органіки мікроорганізми виділяють тепло, яке прогріває середину компостної купи приблизно до 55–65°C. За таких умов частина насіння бур'янів і збудників рослинних хвороб втрачає життєздатність. А самі відходи розкладаються набагато швидше.

Активна фаза компостування може завершитися за 4–6 тижнів. Однак для повного дозрівання добриву іноді потрібно більше часу, особливо восени.

Як зробити гарячий компост власноруч

Для приготування знадобляться два види органічних відходів:

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Зелені : свіжа трава, бур'яни, здорове овочеве бадилля, падалиця та рослинні кухонні залишки.

: свіжа трава, бур'яни, здорове овочеве бадилля, падалиця та рослинні кухонні залишки. Коричневі: сухе листя, солома, тирса, подрібнені гілочки та сухі стебла.

Щоб запустити процес, дотримуйтеся простої інструкції:

Висота і ширина купи мають становити приблизно один метр або більше. Менший об'єм погано утримуватиме тепло. Подрібніть гілки та сухі стебла на шматочки менше 7 см. Має вийти зелена маса. Зелену масу слід перемішати зі звичайним ґрунтом, щоб посилити мікроорганізми. Масу потрібно полити солодкою водою. Можна використати старе варення або звичайний цукор. Пропорція: 100 г цукру або 300 г варення на 10 л води. Органіка повинна бути вологою, наче відтиснута губка, але вода не має стікати. Органічну масу слід залишити на 3 дні. Після перемішати та пролити сечовиною. Пропорція: 100 г сечовини на 10 л води. Гарячий компост потрібно якомога частіше ворушити, щоб у мікроорганізмів, які підтримують температуру був кисень. За активного компостування повторюйте процедуру приблизно кожні 3–5 днів.

Уже за кілька днів усередині купи повинна підвищитися температура. Перевіряйте її компостним термометром. Якщо термометра немає, можна перевірити рукою, при температурі у 60°C ви відчуєте значне тепло.

Готове добриво має темний колір, пухку структуру та приємний запах лісової землі. Воно більше не нагрівається після перемішування.

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