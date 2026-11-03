Личинки в компостной куче. Коллаж: Новини.LIVE

При перемешивании компоста многие садоводы натыкаются на толстых белых личинок, изогнутых в форме буквы С. Первая мысль — немедленно избавиться от вредителей, пока они не уничтожили ценное удобрение. Однако спешить не стоит. Некоторые из них на самом деле являются помощниками. А отличить полезную личинку от опасной можно с помощью простого теста.

Какие личинки в компосте опасны, а какие полезны и как их отличить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов RHS.

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Личинки в компосте: какие опасны, а какие — полезны

Белые личинки с коричневой головой могут принадлежать разным видам жуков. Чаще всего садоводы путают майского жука и бронзовку золотистую.

Личинки майского жука питаются корнями растений. Особенно опасны они для клубники, молодых саженцев и других культур. Поврежденные корни перестают нормально поглощать воду и питательные вещества. Из-за этого растения вянут, ослабевают, а иногда полностью погибают.

Личинки бронзовки, напротив, питаются преимущественно отмершими растительными остатками. Они перерабатывают гнилые листья, древесину и другую органику, способствуя образованию компоста. Они не представляют угрозы для живых растений.

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Как отличить личинку майского жука от бронзовки

На первый взгляд личинки этих насекомых почти одинаковы. У обеих светлое толстое тело, коричневая голова и три пары ножек.

Однако есть несколько заметных отличий. У личинки хруща голова относительно большая, ножки длиннее и хорошо развиты, а тело менее утолщенное сзади.

Личинка майского хруща в компосте. Фото: as2.ftcdn.net

У бронзовки маленькая голова, короткие ножки и более массивная задняя часть тела.

Личинка бронзовки в компосте. Фото: woodlandtrust.org.uk

Самое большое отличие проявляется во время движения. Положите найденную личинку на ровную поверхность и немного подождите. Если это бронзовка, она обычно перевернется на спину и начнет ползти именно в таком положении, помогая себе щетинками на теле. Личинка майского жука передвигается иначе — брюшком вниз, используя ножки.

Такой простой тест поможет быстро различить этих двух жуков. Однако стоит учитывать и внешние признаки, ведь похожие личинки есть и у других видов. Среди похожих насекомых встречаются также личинки жуков-носорогов, которые питаются гниющей органикой.

Что делать, если нашли личинок в компосте

В компостных кучах, перепревших листьях и трухлявой древесине часто обитают бронзовки. Если вы узнали их личинок, не спешите выбрасывать находку. Лучше всего осторожно вернуть их в компост и прикрыть органическими остатками. Там они продолжат перерабатывать растительные отходы.

Если вы нашли личинок майского жука, их целесообразно вручную вынуть из земли. При этом не стоит уничтожать всех белых личинок без разбора или обрабатывать компост инсектицидами.

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