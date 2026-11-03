Личинки у компостній купі. Колаж: Новини.LIVE

Під час перемішування компосту багато садівників натрапляють на товстих білих личинок, зігнутих у формі літери С. Перша думка — негайно позбутися шкідників, поки вони не знищили цінне добриво. Однак поспішати не варто. Деякі насправді є помічниками. А відрізнити корисну личинку від небезпечної можна за допомогою простого тесту.

Які личинки в компості небезпечні, а які корисні та як їх відрізнити, розповідає Новини.LIVE з посиланням на фахівців RHS.

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Личинки в компості: які небезпечні, а які — корисні

Білі личинки з коричневою головою можуть належати різним видам жуків. Найчастіше садівники плутають травневого хруща та бронзівку золотисту.

Личинки травневого хруща живляться корінням рослин. Особливо небезпечні вони для полуниці, молодих саджанців та інших культур. Пошкоджене коріння перестає нормально поглинати воду й поживні речовини. Через це рослини в'януть, слабшають, а іноді повністю гинуть.

Личинки бронзівки, навпаки, переважно харчуються відмерлими рослинними рештками. Вони переробляють гниле листя, деревину та іншу органіку, допомагаючи утворювати компост. Вони не становлять загрози для живих рослин.

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Як відрізнити личинку хруща від бронзівки

На перший погляд личинки цих комах майже однакові. Обидві мають світле товсте тіло, коричневу голову та три пари ніжок.

Проте є кілька помітних відмінностей. У личинки хруща голова відносно велика, ніжки довші й добре розвинені, а тіло менш потовщене ззаду.

Личинка травневого хруща в компості. Фото: as2.ftcdn.net

Бронзівка має маленьку голову, короткі ніжки та масивнішу задню частину тіла.

Личинка бронзівки в компості. Фото: woodlandtrust.org.uk

Найбільша відмінність проявляється під час руху. Покладіть знайдену личинку на рівну поверхню та трохи зачекайте. Якщо це бронзівка, вона зазвичай перевернеться на спину й почне повзти саме в такому положенні, допомагаючи собі щетинками на тілі. Личинка хруща пересувається інакше — черевцем донизу, використовуючи ніжки.

Такий простий тест допоможе швидко розрізнити цих двох жуків. Однак варто враховувати й зовнішні ознаки, адже схожі личинки є й в інших видів. Серед схожих комах трапляються також личинки жуків-носорогів, які живляться гниючою органікою.

Що робити, якщо знайшли личинок у компості

У компостних купах, перепрілому листі та трухлявій деревині часто живуть бронзівки. Якщо ви впізнали їхні личинки, не поспішайте викидати знахідку. Найкраще обережно повернути їх у компост і прикрити органічними рештками. Там вони продовжать переробляти рослинні відходи.

Якщо ви знайшли личинок хруща їх доцільно вручну вибрати із землі. Водночас не варто знищувати всіх білих личинок без розбору чи обробляти компост інсектицидами.

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