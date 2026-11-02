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Главная Дом и огород Бесплатное удобрение из печи: как заготовить золу для огорода

Бесплатное удобрение из печи: как заготовить золу для огорода

Ua ru
2 ноября 2026 19:49
Древесная зола из печи для удобрения огорода: как правильно заготовить ее зимой Коллаж: Новости.LIVE
Удобрение из древесной золы. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы, владеющие частными домами, зимой отапливают свои дома дровами. Но далеко не каждый знает, что зола, остающаяся в печи, станет ценным удобрением для огорода и сада. То, что обычно выбрасывают после топлива, содержит калий, кальций, фосфор и магний. Однако такое удобрение следует правильно заготовить.

Как заготовить древесную золу и использовать ее, рассказали специалисты RHS, передает Новини.LIVE.

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Как правильно собирать и хранить золу

Для огорода подходит пепел только от чистых, необработанных дров. Не используйте остатки, содержащие вредные примеси:

  • уголь;
  • окрашенные доски;
  • ДСП;
  • мусор или брикеты для гриля.

После растопки пересыпьте золу в металлическое ведро с крышкой. Поставьте его на улице на бетон или кирпич, подальше от всего, что может загореться. Когда зола полностью остынет, просейте ее через сито, удалив углинки и мусор.

До весны храните заготовку в сухой, закрытой таре. Дождь и талый снег вымывают из золы калий, поэтому оставлять ее в открытых мешках или под открытым небом не стоит.

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Как приготовить удобрение и правильно внести его

Ничего добавлять не нужно: просеянная древесная зола уже готова к применению. В конце зимы ее можно равномерно рассыпать по пустым грядкам и слегка перемешать с верхним слоем почвы.

Ориентировочная норма — 50–70 г на 1 м². Но сначала проверьте кислотность почвы: если pH превышает 7, такая подкормка не нужна. Еще один способ — добавлять небольшие порции золы в компост, хорошо перемешивая.

Для каких растений полезна зола

Наибольшую пользу она принесет овощным грядкам с кислым грунтом, в частности там, где планируете выращивать капусту. Азота в золе нет, поэтому полноценного удобрения она не заменит.

Не сыпьте золу на семена, молодую рассаду и корни: высокое содержание солей может повредить их. Не стоит вносить ее под голубику, рододендроны и азалии, которые любят кислую почву, а также на картофельные грядки — это повышает риск появления парши клубней. Не смешивайте золу с мочевиной или аммиачной селитрой.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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