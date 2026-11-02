Добриво з деревної золи. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців, які мають приватні будинки, обігріваються взимку дровами. Але далеко не кожен знає, що зола, яка залишається в печі, стане цінним добривом для городу й саду. Те, що зазвичай викидають після топлення, містить калій, кальцій, фосфор і магній. Проте слід правильно заготовити таке добриво.

Як заготовити деревну золу та використовувати її, розповіли фахівці RHS, передає Новини.LIVE.

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Як правильно збирати та зберігати золу

Для городу підходить попіл лише від чистих, необроблених дров. Не використовуйте залишки, які містять шкідливі домішки:

вугілля;

фарбовані дошки;

ДСП;

сміття чи брикети для гриля.

Після топлення пересипте попіл у металеве відро з кришкою. Поставте його надворі на бетон чи цеглу, подалі від усього займистого. Коли зола повністю охолоне, просійте крізь сито, видаливши вуглинки та сміття.

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До весни тримайте заготовку в сухій, закритій тарі. Дощ і талий сніг вимивають із попелу калій, тому залишати його у відкритих мішках або просто неба не варто.

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Нічого додавати не потрібно: просіяна деревна зола вже готова до застосування. Наприкінці зими її можна рівномірно розсипати по порожніх грядках і злегка перемішати з верхнім шаром землі.

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Орієнтовна норма — 50–70 г на 1 м². Але спочатку перевірте кислотність ґрунту: якщо pH перевищує 7, таке підживлення не потрібне. Ще один спосіб — додавати невеликі порції золи в компост, добре перемішуючи.

Для яких рослин корисна зола

Найбільше користі вона принесе овочевим грядкам із кислим ґрунтом, зокрема там, де плануєте вирощувати капусту. Азоту в попелі немає, тому повноцінного живлення він не замінить.

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Не сипте золу на насіння, молоду розсаду та корені: високий вміст солей може пошкодити їх. Не варто вносити її під лохину, рододендрони й азалії, які люблять кислий ґрунт, а також на картопляні грядки — це підвищує ризик парші бульб. Не змішуйте попіл із сечовиною чи аміачною селітрою.

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