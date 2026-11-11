Використання тирси на городі. Колаж: Новини.LIVE

Звичайна деревна тирса — справжня знахідка для саду та городу. Вона допомагає зберегти вологу, стримує бур'яни, а ще захищає коріння від морозів та перепадів температури. Але є одна помилка, через яку можна нашкодити рослинам. Річ у тім, що свіжа тирса здатна забирати з ґрунту азот.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати цей матеріал і що потрібно зробити перед внесенням на грядки.

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Чому свіжа тирса небезпечна для рослин

Проблема криється у складі деревини. Вона містить багато вуглецю і дуже мало азоту. Коли тирсу змішують із землею, мікроорганізми починають її розкладати й використовують для цього доступний ґрунтовий азот. У результаті рослинам може бракувати поживних речовин.

Це помітно за такими ознаками:

листя блідне або жовтіє;

ріст овочевих культур сповільнюється;

молоді пагони стають слабкими;

урожайність знижується.

Важливо: якщо свіжу тирсу не закопувати, а залишити на поверхні як мульчу, ризик нестачі азоту значно менший.

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Деревні відходи можуть знадобитися одразу для кількох справ:

мульчування полуниці

Тонкий шар тирси допомагає зберігати вологу, а ягоди менше контактують із землею та залишаються чистішими після дощу.

захист дерев і кущів

Матеріал можна розсипати навколо рослин шаром приблизно 2–3 см, залишаючи вільне місце біля стовбура. Це стримуватиме бур'яни та зменшуватиме випаровування води.

облаштування доріжок

Тирса між грядками допоможе позбутися бруду після дощу. Щоправда, дрібні частинки з часом ущільнюються, тому таке покриття доведеться оновлювати.

приготування компосту

Деревні відходи добре поєднуються зі скошеною травою, зеленими рослинними рештками та гноєм.

Як підготувати свіжу тирсу перед внесенням у ґрунт

Найбезпечніший спосіб — попередньо компостувати матеріал. Для цього складіть тирсу в компостну купу, чергуючи її з багатими на азот компонентами. Періодично зволожуйте суміш і перемішуйте, щоб усередину надходило повітря.

Розкладання може тривати від кількох місяців до року й довше. Готовий компост має темний колір, пухку структуру та приємний землистий запах.

Якщо потрібно внести недостатньо перепрілу тирсу безпосередньо в землю, знадобиться додаткове азотне підживлення. Наприклад, використовують карбамід, але його кількість слід розраховувати з урахуванням об'єму тирси та потреби культур.

Яку тирсу категорично не можна використовувати

Для городу підходять лише відходи чистої, необробленої деревини. Не беріть тирсу від ДСП, МДФ, пофарбованих, лакованих або просочених захисними речовинами дощок. У ній містяться небажані хімічні сполуки.

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