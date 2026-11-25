Підживлення кімнатних рослин кавовою гущею. Фото: istockphoto.com

Кухонні відходи часто йдуть у хід, коли хочеться підживити рослини без зайвих витрат. Адже, здавалося б, навіщо купувати добрива, якщо джерело поживних речовин лежать просто тут. Проте далеко не всі натуральні підживлення, які так активно рекламують у соціальних мережах, справді корисні.

Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post розповідає, які популярні домашні засоби не варто використовувати для догляду за рослинами.

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Чим не варто підживлювати рослини

Бананова шкірка

Бананова шкірка містить калій, фосфор, магній та кальцій. Саме тому її часто радять настоювати у воді або закопувати безпосередньо у ґрунт для стимуляції росту та цвітіння.

Однак ефективність бананового настою як добрива не доведена. Він не забезпечує рослини повноцінним живленням, а закопана у землю шкірка здатна лише привабити шкідників. Значно більше користі вона принесе, якщо стане частиною компосту.

Кавова гуща

Залишки кави містять азот та інші поживні речовини. Проте їхня концентрація може суттєво відрізнятися. Крім того, товстий шар вологої кавової гущі на поверхні ґрунту може ущільнюватися, ускладнювати проникнення води та повітря, вкриватися пліснявою. Якщо ви щодня п'єте каву, краще збирайте гущу для компостування.

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Яєчна шкаралупа

Одне з найпопулярніших домашніх добрив, яке вважають чудовим джерелом кальцію. Але проблема полягає у тому, що шкаралупа розкладається надзвичайно повільно. Навіть якщо ви подрібните її, рослини не отримають швидкого підживлення. Тому не варто розраховувати на цей кухонний продукт як на засіб швидкого усунення дефіциту кальцію.

Очистки з овочів та фруктів

Закопувати картопляне лушпиння, яблучні шкірки та інші харчові відходи у горщики з кімнатними рослинами не варто. Під час розкладання вони можуть спричинити появу неприємного запаху, плісняви та мошок.

Цукор

Існує популярний лайфхак, за яким полив солодкою водою нібито стимулює ріст та пишне цвітіння рослин. Насправді рослини самостійно виробляють необхідні їм цукри під час фотосинтезу. А додавання цукру у ґрунт сприяє надмірному розмноженню мікроорганізмів та погіршенню умов для коренів.

Чим краще підживлювати рослини

Якщо ви хочете забезпечити рослини необхідними поживними речовинами, обирайте збалансовані добрива з урахуванням виду рослини, сезону та фази її розвитку. А кухонні відходи краще використовувати для приготування компосту.

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