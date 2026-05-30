День Святого Духа 1 июня 2026: можно ли работать на огороде и в саду

Работа на огороде в День Святого Духа. Коллаж: Новини.LIVE

После празднования Троицы наступает еще один особый день для христиан — День Святого Духа. В 2026 году он припадает на понедельник, 1 июня. Многие сомневаются, можно ли выходить на огород, полоть грядки, сажать растения или заниматься другими хозяйственными делами в этот праздничный день.

Новини.LIVE рассказывает, действительно ли стоит отложить огородные дела и как правильно провести День Святого Духа.

Можно ли работать на огороде в День Святого Духа — что говорят народные традиции

День Святого Духа издавна считался особенным. Наши предки верили, что после Троицы земля набирает силы для будущего урожая, поэтому ее нельзя беспокоить тяжелым трудом. По народным представлениям, любое вмешательство могло негативно повлиять на плодородие. Более того, человек мог навлечь неприятности на свой дом.

Особенно остерегались таких работ:

перекапывания грядок;

вспашки и культивации земли;

высаживания овощей, цветов и деревьев;

прополки сорняков;

обработки растений от вредителей и заболеваний;

любых работ, связанных с нарушением почвы.

В то же время некоторые работы не считались запрещенными. Например, разрешалось поливать растения, ведь это воспринималось как забота о будущем урожае, а не как вмешательство в землю. Также можно было собирать уже созревшие овощи, ягоды или зелень, если это не повреждало почву.

Похожие правила касались и сада. По народным приметам, в День Святого Духа не рекомендовали обрезать деревья, выкорчевывать кусты или высаживать новые саженцы.

Что говорит церковь о работе на огороде в праздник 1 июня

Церковь не устанавливает строгого запрета на работу в День Святого Духа. Но священники отмечают, на первом месте должна быть духовная составляющая. А смысл праздника заключается прежде всего в искренней молитве. В этот день верующим советуют посетить храм, посвятить время чтению Священного Писания, общению с близкими и добрым делам. Если же определенную работу невозможно отложить, она не считается грехом.

