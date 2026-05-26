Какие овощи посадить в тени, чтобы получить богатый урожай: список огородных культур

Посадка растений на огороде в тени.

Многие дачники убеждены, что хороший урожай возможен лишь там, где грядки целый день залиты солнцем. Но на самом деле не стоит бояться тени. Стоит лишь узнать, какие тенелюбивые растения можно посадить, чтобы получить щедрый урожай. Ведь некоторые культуры в таких условиях растут более сочными и нежными на вкус.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи хорошо чувствуют себя в прохладе и не боятся недостатка света.

Овощи, которые стоит сажать в тени, чтобы получить щедрый урожай

Горох

Горох считают одной из лучших культур для посадки в тени. Он хорошо переносит прохладную погоду, стручки дольше остаются сочными. Для активного роста ему достаточно регулярного умеренного полива и рыхлой почвы.

Морковь

В затененных местах морковь может всходить немного медленнее, а корнеплоды иногда формируются меньшими. Однако на вкусовые качества это почти не влияет. Чтобы урожай был хорошим, достаточно обеспечить рыхлую плодородную почву и стабильную влажность.

Чеснок

Чеснок относится к неприхотливым овощам для огорода, которые хорошо адаптируются к различным условиям выращивания. Ему достаточно нескольких часов солнечного света в день. Остальное время растение может спокойно находиться в тени и формировать крепкие головки. Главное — не допускать застоя воды, ведь чрезмерная влажность вредит корням.

Шпинат

Шпинат прекрасно чувствует себя в прохладе и полутени. Более того, в жаркую погоду под прямым солнцем он быстрее стрелкуется. На затененной грядке листья дольше остаются нежными и сочными. Опытные огородники советуют регулярно срезать молодые листочки, чтобы стимулировать дальнейший активный рост.

Карликовый перец

Если хочется вырастить что-то яркое и необычное, обратите внимание на низкорослые сорта перца. Они не только дают вкусный урожай, но и украшают двор яркими плодами. Такие растения хорошо растут в легкой тени от деревьев, построек или изгороди.

Какая тень подходит для овощей лучше всего

Самыми комфортными условиями для большинства тенелюбивых растений считается полутень. Это когда грядка получает от трех до шести часов прямого солнца ежедневно. Это, к примеру, участки возле забора или с северной стороны дома.

Хорошо подходит и пятнистая тень, которая образуется под деревьями. Солнечные лучи проходят сквозь листья, создавая мягкое освещение. Но в таких местах важно чаще контролировать влажность почвы.

