Главная Дом и огород Успейте в мае 2026: что посадить на балконе для красоты и вкуса

Успейте в мае 2026: что посадить на балконе для красоты и вкуса

Дата публикации 18 мая 2026 14:01
Что посадить на балконе в мае 2026: список красивых, полезных и вкусных растений
Девушка любуется растениями на балконе. Фото: istockphoto.com

Май — лучшее время, чтобы озеленить ваш балкон и посадить не только красивые растения, но и полезные. В этот период они быстро приживаются и активно растут, а все благодаря достаточному освещению и оптимальной температуре воздуха. Особенно приятно, что многие растения можно выращивать в обычных горшках без опыта садоводства.

Новини.LIVE рассказывает, что же стоит посадить на балконе в мае 2026 года.

Растения, которые стоит посадить на балконе в мае

Ягоды и овощи для миниурожая
  • Клубника

Ее можно выращивать в контейнерах, кашпо и даже вертикальных конструкциях. Ягода любит солнце и тепло, а ремонтантные сорта могут плодоносить несколько раз за сезон.

  • Помидоры

Для балконного выращивания особенно хорошо подходят низкорослые или специальные балконные гибриды. Они могут расти в горшках и подвесных кашпо.

  • Мангольд

Станет настоящей находкой для тех, кто ценит полезную зелень. Он неприхотлив, выдерживает полутень и дает урожай постепенно, что очень удобно для постоянного использования в кулинарии.

  • Имбирь

Экзотический вариант, который можно вырастить из корня в обычном горшке. А впоследствии получить собственный ароматный продукт.

Ароматная зелень для кухни и напитков
  • Базилик

Идеально подходит для теплого сезона. Он быстро растет, любит солнце и прекрасно дополняет салаты, пасту и напитки.

  • Мята

Это уже классика. Мята в горшке хорошо растет и является незаменимой для напитков, десертов, салатов и других блюд. Можно экспериментировать с сортами: перечная, цитрусовая, шоколадная, карамельная, имбирная и тому подобное.

  • Мелисса

Одно из самых неприхотливых растений. Она имеет мягкий лимонный аромат и прекрасно подходит для чая.

  • Розмарин

Добавляет балкону средиземноморского настроения. Он хорошо переносит жару, почти не требует ухода и станет полезной приправой для ваших блюд.

Цветы для красоты
  • Петунии

Остаются одним из самых популярных вариантов для балконов. Они обильно цветут все лето и прекрасно смотрятся в подвесных кашпо.

  • Вербена

Добавляет легкости и цвета. Она формирует компактные кусты и долго цветет, украшая пространство вплоть до осени.

  • Пеларгония

Еще одно классическое растение для балконного озеленения. Оно выносливое, яркое и имеет длительное цветение, которое радует почти весь теплый сезон.

Леонид Волков - Редактор
