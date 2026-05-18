Головна Дім та город Встигніть у травні 2026: що посадити на балконі для краси і смаку

Встигніть у травні 2026: що посадити на балконі для краси і смаку

Дата публікації: 18 травня 2026 14:01
Що посадити на балконі у травні 2026: список красивих, корисних та смачних рослин
Дівчина милується рослинами на балконі. Фото: istockphoto.com

Травень — найкращий час, щоб озеленити ваш балкон й посадити не тільки красиві рослини, а й корисні. У цей період вони швидко приживаються та активно ростуть, а все завдяки достатньому освітленню та оптимальній температурі повітря. Особливо приємно, що багато рослин можна вирощувати у звичайних горщиках без досвіду садівництва.

Новини.LIVE розповідає, що ж варто посадити на балконі у травні 2026.

Рослини, які варто посадити на балконі у травні

Ягоди та овочі для мініврожаю
  • Полуниця

Її можна вирощувати у контейнерах, кашпо та навіть вертикальних конструкціях. Ягода любить сонце і тепло, а ремонтантні сорти можуть плодоносити кілька разів за сезон.

  • Помідори

Для балконного вирощування особливо добре підходять низькорослі або спеціальні балконні гібриди. Вони можуть рости у горщиках і підвісних кашпо.

  • Мангольд

Стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує корисну зелень. Він невибагливий, витримує півтінь і дає врожай поступово, що дуже зручно для постійного використання в кулінарії.

  • Імбир

Екзотичний варіант, який можна виростити з кореня у звичайному горщику. А згодом отримати власний ароматний продукт.

Ароматна зелень для кухні та напоїв
  • Базилік

Ідеально підходить для теплого сезону. Він швидко росте, любить сонце і чудово доповнює салати, пасту та напої.

  • М'ята

Це вже класика. М'ята у горщику добре росте та є незамінною для напоїв, десертів, салатів та інших страв. Можна експериментувати із сортами: перцева, цитрусова, шоколадна, карамельна, імбирна тощо.

  • Меліса

Одна з найбільш невибагливих рослин. Вона має м'який лимонний аромат і чудово підходить для чаю.

  • Розмарин

Додає балкону середземноморського настрою. Він добре переносить спеку, майже не потребує догляду і стане корисною приправою для ваших страв.

Квіти для краси
  • Петунії

Залишаються одним із найпопулярніших варіантів для балконів. Вони рясно цвітуть усе літо і чудово виглядають у підвісних кашпо.

  • Вербена

Додає легкості та кольору. Вона формує компактні кущі і довго цвіте, прикрашаючи простір аж до осені.

  • Пеларгонія

Ще одна класична рослина для балконного озеленення. Вона витривала, яскрава і має тривале цвітіння, яке тішить майже весь теплий сезон.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
