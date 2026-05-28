Троица 2026: можно ли работать на огороде и в саду на праздник 31 мая

Женщина работает на огороде и ухаживает за растениями. Фото: istockphoto.com

Уже в это воскресенье, 31 мая, православные верующие в Украине будут отмечать День Святой Троицы — праздник семейного тепла и молитвы. В то же время многие задумываются, можно ли работать на огороде и в саду, ведь в конце мая у огородников накапливается немало работы, которую следует успеть выполнить до начала трудовых будней.

Новини.LIVE рассказывает, действительно ли труд на земле 31 мая считается грехом, что об этом говорят народные традиции и церковь.

Как украинцы традиционно проводят Троицу

В День Святой Троицы верующие посещают праздничное богослужение, освящают зелень, душистые травы и украшают ими дома. После службы семьи собираются за общим столом, ходят в гости, проводят время с близкими и отдыхают от ежедневных забот.

Можно ли работать на огороде в Троицу: что говорят народные приметы

Троица всегда считалась днем отдыха, когда стоит уделить время молитве и близким людям. По народным традициям, в праздник нельзя браться за тяжелый физический труд, убирать или стирать.

Под особым запретом была работа в саду и на огороде. Считалось, что земля в Зеленые праздники также "отдыхает". А если нарушить запрет, урожай вырастет бедным, а весь труд будет напрасным. Поэтому хозяева старались завершить все важные дела заранее.

Читайте также:

Что говорит церковь о работе на огороде в Троицу

Священнослужители отмечают: в Библии нет прямого запрета на работу в День Святой Троицы. Поэтому сам по себе труд на огороде или в саду не считается грехом. Страхи о "наказании" или "проклятии" больше связаны с суевериями, а не с православным учением. Бог, по словам духовенства, видит не только действия человека, но и его намерения, жизненные обстоятельства и потребности. Особенно когда речь идет о делах, которые невозможно отложить. Поэтому, если нужно выполнить срочную работу, спасти урожай от непогоды или позаботиться о хозяйстве, не стоит бояться "наказания".

В то же время церковь советует в большие религиозные праздники прежде всего уделить внимание духовной жизни. Верующим важно найти время для молитвы, посетить богослужение, побыть с семьей и поблагодарить Бога за все хорошее в жизни.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Какие овощи можно посадить в тени, чтобы собрать щедрый урожай.

Какой простой метод поможет экономить на поливе огорода.

Как спасти растения на огороде после града, и чем их следует подкормить.