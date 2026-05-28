Что посадить в июне 2026, чтобы собрать щедрый урожай до осени: список культур

Женщина работает на приусадебном участке. Фото: istockphoto.com

В июне сезон посева садовых и огородных культур не заканчивается. В этот период земля уже хорошо прогрета, а длинный световой день помогает растениям быстро расти. Но важно правильно подобрать растения для посева. Есть овощи, цветы и ароматная зелень для которых это идеальное время.

Новости.LIVE рассказывает, что посадить в июне 2026, чтобы получить щедрый урожай.

Какие важные правила летнего посева

Чтобы растения хорошо прижились в жару и быстро пошли в рост, важно соблюдать несколько простых правил.

1. Влажность почвы

В июне земля высыхает значительно быстрее, поэтому регулярный полив становится главным условием хорошего урожая. При этом избыток воды также опасен, ведь может спровоцировать загнивание корней и развитие болезней.

Читайте также:

2. Мульчирование

Мульча помогает защитить корни от перегрева и дольше удерживает влагу в почве. Для этого подойдет скошенная трава, сосновая кора, кокосовые чипсы или даже солома.

3. Подкормка

В период активного роста овощам и зелени нужны питательные вещества. Регулярная подкормка поможет растениям легче переносить жару и формировать сильные плоды.

Какие овощи можно посадить в июне 2026 года

Огурцы

Июнь прекрасно подходит для повторного посева огурцов. Их часто высаживают на месте ранней зелени, шпината или лука. Для летнего посева лучше выбирать скороспелые сорта, которые быстро формируют урожай.

Поливать огурцы нужно только теплой водой и преимущественно вечером. Важно помнить, что их корни находятся близко к поверхности, поэтому рыхлить землю вокруг кустов не стоит.

Капуста

В июне высаживают белокочанную, пекинскую капусту и кольраби.

Белокочанная капуста любит влагу и хорошо реагирует на регулярные поливы. Ранние сорта быстро созревают, но не подходят для длительного хранения.

Пекинскую капусту обычно сеют в конце июня. Она хорошо растет летом, если между растениями оставить достаточно места.

Кольраби считается одной из самых быстрых культур. При правильном уходе урожай можно получить уже через два месяца после посева.

Морковь и свекла

Июньский посев моркови идеально подходит для зимнего хранения. К тому же в это время значительно меньше морковной мухи, которая часто портит урожай весной.

Свекла также хорошо переносит летнюю посадку. Главное - не загущать посевы и регулярно прореживать всходы.

Дайкон и турнепс

Дайкон лучше высевать именно во второй половине июня, ведь весенние посевы часто уходят в стрелку. Этот сочный корнеплод быстро растет и хорошо хранится.

Турнепс высевают ближе к июлю. Ему нужен умеренный полив, ведь от недостатка влаги корнеплоды становятся горькими.

Кабачки, патиссоны и тыквы

Эти культуры прекрасно чувствуют себя в теплой июньской почве. Семена высевают сразу в открытую землю, добавляя в лунки перегной или компост.

Ранние кабачки могут дать первый урожай уже через 35-40 дней после посадки. Тыквам нужно больше времени, но некоторые скороспелые сорта также успевают созреть к осени.

Фасоль и горох

В первой половине июня еще можно сеять спаржевую фасоль и горох. Фасоль не только дает вкусный урожай, но и улучшает почву, насыщая ее азотом.

Горох требует регулярного полива и опоры для вьющихся сортов. В жару без достаточного количества влаги растения быстро ослабевают.

Томаты и кукуруза

В июне высаживают раннеспелые томаты, которые способны дать урожай уже через три месяца. Поливать помидоры нужно только под корень, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Кукурузу можно сеять почти весь июнь, особенно в теплых регионах Украины. Для хорошего урожая между растениями оставляют достаточно пространства.

Какую зелень посеять в июне

Лук на перо

Летняя посадка лука позволяет получить нежную и сочную зелень даже в середине сезона. Лучше всего он растет рядом с морковью или салатом.

Укроп и петрушка

Укроп хорошо растет в легкой полутени и требует умеренной влажности. Петрушку можно высевать каждые две-три недели, чтобы свежая зелень всегда была под рукой.

Салат

Листовые салаты быстро растут даже в июне. Главное - регулярно поливать растения вечером и не допускать пересыхания почвы.

Базилик

Базилик высевают после того, как окончательно минует риск похолоданий. Он любит тепло, солнце и питательную почву.

Руккола и шпинат

Эти культуры лучше растут в полутени. Чтобы зелень не горчила и не стрелковалась, почву нужно поддерживать влажной.

Тимьян и орегано

Ароматные травы не только украшают участок, но и прекрасно подходят для домашнего чая и приготовления блюд. К тому же они привлекают пчел и других полезных насекомых в сад.

Какие цветы посадить в июне

Июнь - отличное время для создания яркого цветника, который будет радовать до самых заморозков.

Среди однолетников стоит обратить внимание на бархатцы, календулу, космею и ротики. Они быстро растут и долго цветут.

Для будущего сезона можно высадить двухлетние и многолетние цветы - маргаритки, турецкую гвоздику, колокольчики или наперстянку. За лето они сформируют крепкую корневую систему и в следующем году порадуют пышным цветением.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Что и когда сажать в июне 2026 года по лунному календарю.

Какие овощи можно посадить в тени, чтобы собрать щедрый урожай.

Как спасти растения на огороде после града, и чем их следует подкормить.