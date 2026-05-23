Як врятувати рослини на городі від граду: прості дії, що збережуть врожай

Догляд за городом після граду.

Після сильного граду город виглядає як після армагедону, і здається, що вся ваша праця знищена: листя побите, стебла зламані, а ґрунт засипаний льодом і брудом. Але навіть у такій ситуації не все пропало. Є високий шанс врятувати врожай за допомогою простих дій. Діяти треба у перші години після негоди.

Що зробити одразу після граду на городі: інструкція як допомогти рослинам

Найперше, що потрібно зробити після негоди, це прибрати з грядок залишки льоду. Град сильно охолоджує ґрунт і додатково травмує коріння, тому його не можна залишати.

Далі уважно огляньте всі рослини. Пошкоджене листя, надламані пагони та частини, які вже не відновляться, краще акуратно видалити, щоб не провокувати гниття. Також це допоможе рослині не витрачати сили на відмерлі ділянки.

Землю обов'язково потрібно обережно розпушити, особливо якщо вона сильно ущільнена. Це відкриє кисню доступ до коріння. У деяких місцях коріння може оголитися, тому варто трохи підгорнути рослини свіжим ґрунтом. Це зменшить навантаження на коріння і допоможе рослині швидше відновлюватися.

Розсаду та молоді рослини, які прибило до землі, потрібно обережно підняти та очистити від бруду. Повалені рослини потрібно підв'язати до опори. Це допоможе їм знову стати вертикально і правильно розвиватися.

Якщо верхівка помідорів або огірків зламалася, але нижня частина стебла жива, рослина ще має шанс відновитися. Вона почне формувати бічні пагони, і з часом знову дасть урожай, хоча й трохи пізніше. Зламані верхівки помідорів можна спробувати врятувати окремо. Якщо вони не пересохли, поставте їх у воду зі стимулятором росту. За кілька днів вони здатні утворити нові корінці.

Цибуля і часник після граду також потребують уваги. Пошкоджене перо варто акуратно зрізати. Це дозволить рослинам зосередитися на відновленні, і зелена маса відросте знову.

Підживлення після граду для відновлення росту рослин

Після пошкодження рослини потребують підтримки. Добре працюють стимулятори росту, які допомагають швидше відновити зелену масу та зміцнити імунітет рослин. Через кілька днів після граду варто внести азотні добрива або органічні підживлення. Це може бути настій курячого посліду, коров'яку або кропиви.

Як захистити рослини від хвороб після негоди та граду

Ослаблені рослини легко піддаються хворобам і шкідникам. Особливо небезпечним у цей період є ризик появи грибкових інфекцій. Тому варто провести профілактичне обприскування. Можна використовувати або спеціальні засоби або домашні натуральні розчини. Обробку краще проводити вранці або ввечері, коли немає сильного сонця і вітру.

