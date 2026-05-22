Як захистити помідори від фітофтори без хімії: простий засіб та правила

Фітофтори не буде: як захистити врожай помідорів без хімії
Ароматні та солодкі помідорчики з грядки здатні підняти настрій кожному городнику, який дбайливо доглядав за розсадою та молодими рослинами. Але зіпсувати усе здатна фітофтора. Вона з'являється раптово і за лічені дні нищить кущі. Прості та доступні кожному методи допоможуть захистити томати без жодної хімії. Та й навіть заражені рослини ще мають шанс на порятунок.
Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб фітофтори не було на вашому городі.
Чому з'являється фітофтора і як вона діє
Фітофтора — це грибкове захворювання, яке особливо активно розвивається у вологу та прохолодну погоду. Спори живуть у ґрунті і під час поливу або дощу разом із бризками потрапляють на рослину. Найчастіше зараження починається з нижніх листків, де волога затримується найдовше. Далі вони швидко проникають у тканини і поширюються по всьому кущу.
Як захистити томати від фітофтори: секрети здорового врожаю
Найкращий захист — правильний догляд. Основне завдання — не дати волозі застоюватися. Також не можна загущувати посадки, щоб кущі мали достатньо простору і повітря між собою.
Також варто дотримуватися таких простих правил з догляду:
- Мульчування
Під кущами варто викласти шар сухої соломи, сіна або підсушеної трави. Це створює бар'єр між землею і рослиною. Бризки води більше не піднімають спори грибка на листя, а волога в ґрунті утримується стабільніше.
- Формування кущів
Листя, яке торкається землі, найчастіше стає першим осередком зараження. Тому необхідно своєчасно видалити нижнє листя та пасинки.
- Полив
Поливати томати потрібно тільки під корінь. Волога на листі — це прямий шлях до розвитку хвороби. Найкраще робити це вранці.
- Сусіди на грядці
Не варто садити помідори поруч із картоплею. Ці культури мають спільні хвороби, і картопля часто уражується фітофторою раніше. Інфекція легко переходить на томати через вітер або вологу.
- Домашні засоби для профілактики
Можна використовувати перевірені народні розчини для обприскування. Їх застосовують регулярно, раз на 10-14 днів. Один із найпопулярніших варіантів — молочно-йодний розчин. Він створює на листі тонку захисну плівку і пригнічує розвиток грибка. Для приготування використовують воду, молоко і кілька крапель йоду. Також добре працює часниковий настій. Фітонциди часнику природно пригнічують грибкові інфекції і зміцнюють рослину. Такий засіб особливо ефективний у вологу погоду.
- Біологічний захист і природні культури
Ще один цікавий підхід — використання настою з прілого сіна. У ньому розвиваються корисні мікроорганізми, які конкурують із патогенами і не дають їм поширюватися.
Що робити, якщо хвороба вже з'явилася
Якщо на листі вже з'явилися темні плями, діяти потрібно негайно. Уражене листя слід видалити і винести за межі ділянки. Його не можна залишати на городі або додавати в компост. Після цього кущі потрібно обробити біологічними засобами. Це допоможе стримати розвиток інфекції.
