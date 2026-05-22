Україна
Главная Дом и огород Фитофторы не будет: как защитить урожай помидоров без химии

Фитофторы не будет: как защитить урожай помидоров без химии

Дата публикации 22 мая 2026 22:33
Как защитить помидоры от фитофторы без химии: простое средство и правила
Обработка томатов от фитофторы. Колаж: Новини.LIVE

Ароматные и сладкие помидорчики с грядки способны поднять настроение каждому огороднику, который бережно ухаживал за рассадой и молодыми растениями. Но испортить все способна фитофтора. Она появляется внезапно и за считанные дни уничтожает кусты. Простые и доступные каждому методы помогут защитить томаты без всякой химии. И даже зараженные растения еще имеют шанс на спасение.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать, чтобы фитофторы не было на вашем огороде.

Почему появляется фитофтора и как она действует

Фитофтора — это грибковое заболевание, которое особенно активно развивается во влажную и прохладную погоду. Споры живут в почве и во время полива или дождя вместе с брызгами попадают на растение. Чаще всего заражение начинается с нижних листьев, где влага задерживается дольше всего. Далее они быстро проникают в ткани и распространяются по всему кусту.

Как защитить томаты от фитофторы: секреты здорового урожая

Лучшая защита — правильный уход. Основная задача — не дать влаге застаиваться. Также нельзя загущать посадки, чтобы кусты имели достаточно пространства и воздуха между собой.

Также стоит придерживаться таких простых правил по уходу:

  • Мульчирование

Под кустами стоит выложить слой сухой соломы, сена или подсушенной травы. Это создает барьер между землей и растением. Брызги воды больше не поднимают споры грибка на листья, а влага в почве удерживается стабильнее.

  • Формирование кустов

Листья, которые касаются земли, чаще всего становятся первым очагом заражения. Поэтому необходимо своевременно удалить нижние листья и пасынки.

  • Полив

Поливать томаты нужно только под корень. Влага на листьях — это прямой путь к развитию болезни. Лучше всего делать это утром.

  • Соседи на грядке

Не стоит сажать помидоры рядом с картофелем. Эти культуры имеют общие болезни, и картофель часто поражается фитофторой раньше. Инфекция легко переходит на томаты через ветер или влагу.

  • Домашние средства для профилактики

Можно использовать проверенные народные растворы для опрыскивания. Их применяют регулярно, раз в 10-14 дней. Один из самых популярных вариантов — молочно-йодный раствор. Он создает на листьях тонкую защитную пленку и подавляет развитие грибка. Для приготовления используют воду, молоко и несколько капель йода. Также хорошо работает чесночный настой. Фитонциды чеснока естественно подавляют грибковые инфекции и укрепляют растение. Такое средство особенно эффективно во влажную погоду.

  • Биологическая защита и природные культуры

Еще один интересный подход — использование настоя из прелого сена. В нем развиваются полезные микроорганизмы, которые конкурируют с патогенами и не дают им распространяться.

Что делать, если болезнь уже появилась

Если на листьях уже появились темные пятна, действовать нужно незамедлительно. Пораженные листья следует удалить и вынести за пределы участка. Их нельзя оставлять на огороде или добавлять в компост. После этого кусты нужно обработать биологическими средствами. Это поможет сдержать развитие инфекции.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
