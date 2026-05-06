Что следует класть в лунку при посадке томатов: секрет щедрого урожая

Посадка рассады томатов в открытый грунт.

Май — благоприятное время для того, чтобы высадить рассаду помидоров на грядку. Чтобы кусты росли сильными, а плоды — сочными и сладкими, необходимо сразу позаботиться о качественной подкормке томатов. Секрет в том, что ее необходимо закладывать еще в лунку во время посадки растения.

Новини.LIVE рассказывает, что именно стоит добавить в почву, чтобы собирать помидоры ведрами.

Что положить в лунку при посадке томатов

Есть несколько проверенных компонентов, которые работают безотказно:

1. Древесная зола

Лучшее удобрение для рассады помидоров. Зола помогает уменьшить кислотность почвы, насытить ее калием, который отвечает за сладость и насыщенный вкус плодов.

Как использовать:

Добавьте в каждую лунку по 30 г (2 ст. л. без горки). Слегка перемешайте золу с землей. Высаживайте рассаду. После посадки полейте почву.

2. Перегной или компост

Перегной или хорошо перепревший компост делает землю питательной и рыхлой, помогает удерживать влагу. Но такое удобрение должно быть выдержано не менее двух лет. В каждую лунку достаточно положить примерно 100 г.

3. Луковая шелуха

Шелуха работает как натуральный антисептик, а также помогает укрепить иммунитет растения. Такая натуральная подкормка поможет защитить рассаду томатов от болезней и насекомых. Добавьте небольшую горсть в лунку перед посадкой.

Чего нельзя класть в лунку для помидоров

Для томатов категорически нельзя использовать:

Свежую органику (сорняки, крапива и т.д.). Может повредить корни молодой рассады и привлечь вредителей.

(сорняки, крапива и т.д.). Может повредить корни молодой рассады и привлечь вредителей. Свежий навоз. Способен обжечь корни. Даже если растение выживет, оно начнет активно наращивать зеленую массу, а не формировать плоды.

