Что следует класть в лунку при посадке томатов: секрет щедрого урожая

Положите это в лунку для томатов: урожай будете собирать ведрами
Май — благоприятное время для того, чтобы высадить рассаду помидоров на грядку. Чтобы кусты росли сильными, а плоды — сочными и сладкими, необходимо сразу позаботиться о качественной подкормке томатов. Секрет в том, что ее необходимо закладывать еще в лунку во время посадки растения.
что именно стоит добавить в почву, чтобы собирать помидоры ведрами.
Что положить в лунку при посадке томатов
Есть несколько проверенных компонентов, которые работают безотказно:
1. Древесная зола
Лучшее удобрение для рассады помидоров. Зола помогает уменьшить кислотность почвы, насытить ее калием, который отвечает за сладость и насыщенный вкус плодов.
Как использовать:
- Добавьте в каждую лунку по 30 г (2 ст. л. без горки).
- Слегка перемешайте золу с землей.
- Высаживайте рассаду.
- После посадки полейте почву.
2. Перегной или компост
Перегной или хорошо перепревший компост делает землю питательной и рыхлой, помогает удерживать влагу. Но такое удобрение должно быть выдержано не менее двух лет. В каждую лунку достаточно положить примерно 100 г.
3. Луковая шелуха
Шелуха работает как натуральный антисептик, а также помогает укрепить иммунитет растения. Такая натуральная подкормка поможет защитить рассаду томатов от болезней и насекомых. Добавьте небольшую горсть в лунку перед посадкой.
Чего нельзя класть в лунку для помидоров
Для томатов категорически нельзя использовать:
- Свежую органику (сорняки, крапива и т.д.). Может повредить корни молодой рассады и привлечь вредителей.
- Свежий навоз. Способен обжечь корни. Даже если растение выживет, оно начнет активно наращивать зеленую массу, а не формировать плоды.
