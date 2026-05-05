Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Кусты томатов пойдут в рост: чем обязательно подкормить в мае

Кусты томатов пойдут в рост: чем обязательно подкормить в мае

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 06:52
Чем подкормить помидоры в мае 2026: удобрение для роста и здоровья растений
Подкормка томатов для роста кустов. Коллаж: Новини.LIVE

В мае рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт. Конечно, после посадки их необходимо подкормить, чтобы растение пошло в рост. В этот период народные средства не работают. Есть одно средство, которое укрепит томаты и обеспечит будущий щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, чем удобрять помидоры в мае, чтобы кусты тронулись в рост.

Высадка помидоров в открытый грунт: правила и нюансы

После пересадки в открытый грунт или теплицу томаты переживают стресс. В этот период они не растут активно, а тратят силы на укоренение. Поэтому важно дать кустам время адаптироваться, чтобы корневая система не пострадала. Обычно на это требуется несколько недель. И только после этого стоит переходить к подкормке, которая стимулирует развитие.

В это время помидорам больше всего нужен азот. Он отвечает за наращивание зеленой массы, листьев и стеблей. Без этого невозможно дальнейшее развитие растения и формирование завязи.

Какое удобрение лучше всего для томатов в мае

Один из самых эффективных вариантов для мая — кальциевая селитра. Она сочетает сразу два важных компонента:

Читайте также:
  1. Азот в доступной форме для быстрого роста.
  2. Кальций для укрепления тканей и профилактики проблем с плодами.

Подкормка помогает кустам активно расти, растения становятся более выносливыми к погодным изменениям и болезням. Вносить удобрение нужно не под самый ствол, а на расстоянии примерно 10-15 см, чтобы не повредить корни. Оптимальное время — через 3-4 недели после высадки.

Почему зола и дрожжи не подходят для подкормки помидоров в мае

Дрожжи не являются полноценным удобрением, и не могут обеспечить растение азотом, фосфором и калием в нужном количестве. Их можно использовать лишь как дополнительное средство. Но важно делать паузу между различными подкормками примерно 3-4 дня, чтобы не перегрузить растение.

Древесная зола — полезное удобрение, но не на старте роста. Она содержит преимущественно калий и кальций, а также влияет на кислотность почвы, делая ее более щелочной. Поэтому использование золы в это время не даст желаемого эффекта. Ее лучше применять позже, когда растение переходит к цветению и формированию плодов.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда можно высаживать рассаду томатов в открытый грунт.

Почему нельзя сажать помидоры и огурцы рядом на одной грядке.

Какие семь распространенных ошибок при посадке рассады томатов способны испортить урожай.

выращивание овощей выращивание томатов подкормка томатов
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации