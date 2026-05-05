Чем подкормить помидоры в мае 2026: удобрение для роста и здоровья растений

В мае рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт. Конечно, после посадки их необходимо подкормить, чтобы растение пошло в рост. В этот период народные средства не работают. Есть одно средство, которое укрепит томаты и обеспечит будущий щедрый урожай.

Высадка помидоров в открытый грунт: правила и нюансы

После пересадки в открытый грунт или теплицу томаты переживают стресс. В этот период они не растут активно, а тратят силы на укоренение. Поэтому важно дать кустам время адаптироваться, чтобы корневая система не пострадала. Обычно на это требуется несколько недель. И только после этого стоит переходить к подкормке, которая стимулирует развитие.

В это время помидорам больше всего нужен азот. Он отвечает за наращивание зеленой массы, листьев и стеблей. Без этого невозможно дальнейшее развитие растения и формирование завязи.

Какое удобрение лучше всего для томатов в мае

Один из самых эффективных вариантов для мая — кальциевая селитра. Она сочетает сразу два важных компонента:

Азот в доступной форме для быстрого роста. Кальций для укрепления тканей и профилактики проблем с плодами.

Подкормка помогает кустам активно расти, растения становятся более выносливыми к погодным изменениям и болезням. Вносить удобрение нужно не под самый ствол, а на расстоянии примерно 10-15 см, чтобы не повредить корни. Оптимальное время — через 3-4 недели после высадки.

Почему зола и дрожжи не подходят для подкормки помидоров в мае

Дрожжи не являются полноценным удобрением, и не могут обеспечить растение азотом, фосфором и калием в нужном количестве. Их можно использовать лишь как дополнительное средство. Но важно делать паузу между различными подкормками примерно 3-4 дня, чтобы не перегрузить растение.

Древесная зола — полезное удобрение, но не на старте роста. Она содержит преимущественно калий и кальций, а также влияет на кислотность почвы, делая ее более щелочной. Поэтому использование золы в это время не даст желаемого эффекта. Ее лучше применять позже, когда растение переходит к цветению и формированию плодов.

