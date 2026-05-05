Головна Дім та город Кущі томатів підуть у ріст: чим обов'язково підживити у травні

Дата публікації: 5 травня 2026 06:52
Чим підживити помідори у травні 2026: добриво для росту та здоров'я рослин
Підживлення томатів для росту кущів. Колаж: Новини.LIVE

У травні розсаду томатів можна висаджувати у відкритий ґрунт. Звичайно, після посадки їх необхідно підживити, щоб рослина пішла в ріст. У цей період народні засоби не працюють. Є один засіб, який зміцнить томати та забезпечить майбутній щедрий врожай.

Новини.LIVE розповідає, чим удобрювати помідори у травні, щоб кущі рушили в ріст.

Висадка помідорів у відкритий ґрунт: правила та нюанси

Після пересадки у відкритий ґрунт або теплицю томати переживають стрес. У цей період вони не ростуть активно, а витрачають сили на укорінення. Тому важливо дати кущам час адаптуватися, щоб коренева система не постраждала. Зазвичай на це потрібно кілька тижнів. І тільки після цього варто переходити до підживлення, яке стимулює розвиток.

У цей час помідорам найбільше потрібен азот. Він відповідає за нарощування зеленої маси, листя та стебел. Без цього неможливий подальший розвиток рослини та формування зав'язі.

Яке добриво найкраще для томатів у травні

Один із найефективніших варіантів для травня — кальцієва селітра. Вона поєднує одразу два важливі компоненти:

Читайте також:
  1. Азот у доступній формі для швидкого росту.
  2. Кальцій для зміцнення тканин і профілактики проблем із плодами.

Підживлення допомагає кущам активно рости, рослини стають витривалішими до погодних змін і хвороб. Вносити добриво потрібно не під самий стовбур, а на відстані приблизно 10-15 см, щоб не пошкодити коріння. Оптимальний час — через 3-4 тижні після висадки.

Чому зола та дріжджі не підходять для підгодівлі помідорів у травні

Дріжджі не є повноцінним добривом, і не можуть забезпечити рослину азотом, фосфором і калієм у потрібній кількості. Їх можна використовувати лише як додатковий засіб. Але важливо робити паузу між різними підживленнями приблизно 3-4 дні, щоб не перевантажити рослину.

Деревна зола — корисне добриво, але не на старті росту. Вона містить переважно калій і кальцій, а також впливає на кислотність ґрунту, роблячи його більш лужним. Тому використання золи в цей час не дасть бажаного ефекту. Її краще застосовувати пізніше, коли рослина переходить до цвітіння та формування плодів.

Леонід Волков - Редактор
