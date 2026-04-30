Як обрати ідеальний момент для висадки розсади томатів: одна ознака

Ви можете обрати найкращі сорти томатів, доглядати за розсадою за усіма правилами та ідеально підготувати ґрунт, але одна помилка здатна звести всі зусилля нанівець. А саме неправильний час посадки. Насправді існує одна ключова ознака, яка підкаже вам ідеальний час для пересадки рослини у відкритий ґрунт.

Новини.LIVE розповідає, як же обрати найкращий момент для висадки розсади томатів у відкритий ґрунт.

Яка ознака говорить, що настав час садити розсаду помідорів

Головний сигнал, що розсада томатів готова до висадки — це товсте, щільне стебло. Як це зрозуміти на 100%:

стебло має бути не тонше за звичайний олівець;

воно пружне, не гнеться і не ламається при легкому натисканні;

колір насичений, без ознак виснаження.

Якщо стебло тонке і витягнуте, така розсада томатів у відкритому ґрунті приживатиметься значно гірше.

Як зміцнити розсаду перед висадкою

Щоб отримати сильні рослини, варто:

не зловживати азотними підживленнями, які провокують витягування;

підсипати землю до нижніх листків — це стимулює утворення додаткових коренів;

забезпечити достатнє освітлення.

Коренева система — прихований фактор успіху

Навіть якщо зовні рослина виглядає добре, обов'язково перевірте коріння. Воно має бути світле, майже біле.

Що слід обов'язково зробити перед висадкою томатів у відкритий ґрунт

Різка зміна умов — один із головних стресів для рослин. Щоб уникнути проблем після висадки томатів, починайте виносити розсаду на свіже повітря поступово, спочатку на 2-3 години, а потім збільшуйте час. Уникайте прямого сонця на перших етапах. Загартована розсада значно краще переносить пересадку і швидше адаптується.

