Как выбрать идеальный момент для высадки рассады томатов: один признак

Вы можете выбрать лучшие сорта томатов, ухаживать за рассадой по всем правилам и идеально подготовить почву, но одна ошибка способна свести все усилия на нет. А именно неправильное время посадки. На самом деле существует один ключевой признак, который подскажет вам идеальное время для пересадки растения в открытый грунт.

Какой признак говорит, что пришло время сажать рассаду помидоров

Главный сигнал, что рассада томатов готова к высадке — это толстый, плотный стебель. Как это понять на 100%:

стебель должен быть не тоньше обычного карандаша;

он упругий, не гнется и не ломается при легком нажатии;

цвет насыщенный, без признаков истощения.

Если стебель тонкий и вытянутый, такая рассада томатов в открытом грунте будет приживаться значительно хуже.

Как укрепить рассаду перед высадкой

Чтобы получить сильные растения, следует:

Читайте также:

не злоупотреблять азотными подкормками, которые провоцируют вытягивание;

подсыпать землю к нижним листьям — это стимулирует образование дополнительных корней;

обеспечить достаточное освещение.

Корневая система — скрытый фактор успеха

Даже если внешне растение выглядит хорошо, обязательно проверьте корни. Они должны быть светлые, почти белые.

Что следует обязательно сделать перед высадкой томатов в открытый грунт

Резкая смена условий — один из главных стрессов для растений. Чтобы избежать проблем после высадки томатов, начинайте выносить рассаду на свежий воздух постепенно, сначала на 2-3 часа, а затем увеличивайте время. Избегайте прямого солнца на первых этапах. Закаленная рассада значительно лучше переносит пересадку и быстрее адаптируется.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Почему нельзя сажать помидоры и огурцы рядом на одной грядке.

Какие семь распространенных ошибок при посадке рассады томатов способны испортить урожай.

Какой сорт томата имеет вкус тропических фруктов и высокую урожайность.