Що слід класти в лунку під час посадки томатів: секрет щедрого врожаю

Посадка розсади томатів у відкритий ґрунт.

Травень — сприятливий час для того, щоб висадити розсаду помідорів на грядку. Щоб кущі росли сильними, а плоди — соковитими та солодкими, необхідно одразу потурбуватися про якісне підживлення томатів. Секрет у тому, що його необхідно закладати ще в лунку під час посадки рослини.

що саме варто додати в ґрунт, щоб збирати помідори відрами.

Що покласти в лунку при посадці томатів

Є кілька перевірених компонентів, які працюють безвідмовно:

1. Деревна зола

Найкраще добриво для розсади помідорів. Зола допомагає зменшити кислотність ґрунту, наситити його калієм, який відповідає за солодкість і насичений смак плодів.

Як використовувати:

Додайте в кожну лунку по 30 г (2 ст. л. без гірки). Злегка перемішайте золу із землею. Висаджуйте розсаду. Після посадки полийте ґрунт.

2. Перегній або компост

Перегній або добре перепрілий компост робить землю поживною та пухкою, допомагає утримувати вологу. Але таке добриво має бути витримане не менше двох років. У кожну лунку достатньо покласти приблизно 100 г.

3. Цибулеве лушпиння

Лушпиння працює як натуральний антисептик, а також допомагає зміцнити імунітет рослини. Таке натуральне підживлення допоможе захистити розсаду томатів від хвороб і комах. Додайте невелику жменю в лунку перед посадкою.

Чого не можна класти в лунку для помідорів

Для томатів категорично не можна використовувати:

Свіжу органіку (бур'яни, кропива тощо). Може пошкодити коріння молодої розсади та привабити шкідників.

(бур'яни, кропива тощо). Може пошкодити коріння молодої розсади та привабити шкідників. Свіжий гній. Здатен обпалити коріння. Навіть якщо рослина виживе, вона почне активно нарощувати зелену масу, а не формувати плоди.

