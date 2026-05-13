Дом и огород Сделайте это с томатами в мае, и в июле соберете безумный урожай

Сделайте это с томатами в мае, и в июле соберете безумный урожай

Дата публикации 13 мая 2026 23:45
Что сделать с томатами в мае, чтобы в июле собирать щедрый урожай вкусных плодов
Выращивание томатов в открытом грунте. Коллаж: Новини.LIVE

В мае украинские огородники активно высаживают рассаду томатов в открытый грунт. В этот же период растение нуждается в особом уходе, от которого будет зависеть будущий урожай. Есть простые секреты выращивания помидоров, которые обеспечат вас крупными и сладкими плодами, которые можно будет собирать уже в июле.

Новини.LIVE рассказывает, что следует сделать с помидорами в мае, чтобы в июле они отблагодарили щедрым плодоношением.

Главные секреты ухода за томатами в мае

Подкормка

После посадки в теплицу или открытый грунт растение тратит много сил на укоренение. Поэтому рассаду обязательно надо подкормить, чтобы она укрепила корни и нарастила здоровую зеленую массу.

Лучше всего работают натуральные удобрения. В частности хорошо зарекомендовал себя настой крапивы или древесная зола.

Для приготовления питательного раствора растворите стакан золы (200-250 г) в 10 л воды и оставьте настаиваться на несколько часов. Затем полейте помидоры под корень.

Когда на томатах появляются первые завязи, растению нужен калий. Он отвечает за мясистость, сочность и сладость помидоров. Один из лучших натуральных способов подкормки — настой банановой кожуры. Для этого возьмите кожуру трех бананов, залейте тремя литрами воды и оставьте настаиваться на несколько дней. Затем разведите настой чистой водой в пропорции 1:2 и полейте кусты.

Полив

Чрезмерный полив томатов — одна из самых частых причин плохого урожая, водянистых и пресных плодов. В мае лучше поливать реже, но щедро. Влага должна проникать глубоко к корням, а не оставаться лишь на поверхности. Поливайте исключительно под корень. Вода на листьях часто провоцирует грибковые болезни, из-за которых растение ослабевает еще до начала плодоношения.

Рыхление земли после дождя и полива

Это простая процедура, которую часто игнорируют, а зря. Регулярное рыхление почвы вокруг томатов помогает:

  • улучшить доступ воздуха к корневой системе;
  • сохранить влагу в земле;
  • помочь растению лучше усваивать питательные вещества.
Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги, которые растут между стеблем и листом. Они забирают у растения силу, из-за чего томаты тратят энергию на зелень, а не на формирование плодов. Удаляйте молодые пасынки регулярно, пока они еще небольшие. Это поможет направить питательные вещества именно на завязывание крупных и сладких плодов.

урожай овощей выращивание томатов подкормка томатов
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
