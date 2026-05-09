Почему рассада томатов желтеет и как спасти растения за один вечер: секретный метод

Рассада томатов начала желтеть. Фото: freepik.com

Когда рассада томатов вдруг начинает желтеть, это всегда тревожный сигнал. Но это не значит, что растение уже не спасти. Проблему можно устранить буквально за один вечер, если вовремя определить причину и правильно действовать. Есть средство, которое поможет помидорам расти крепкими и здоровыми.

Почему желтеет рассада томатов: главные причины

Чаще всего пожелтением листьев растение сигнализирует об ошибках в уходе или неблагоприятных условиях выращивания:

Недостаточное освещение. В затененном месте рассада начинает вытягиваться, ослабевать, а листья постепенно теряют цвет. Чрезмерный полив. Когда воды слишком много, корни перестают нормально дышать, начинают слабеть, а растение теряет способность усваивать питательные вещества. Нехватка питательных веществ. Когда рассаде не хватает азота, магния или железа, листья сначала светлеют, а затем приобретают желтый оттенок. Слишком малый объем емкости. Когда корневая система полностью заполнила стаканчик, растению становится тесно. Корни перестают нормально развиваться, а листья начинают желтеть из-за недостатка питательных веществ. Болезни и грибковые поражения. В таком случае пожелтение часто сопровождается пятнами, увяданием или потемнением стебля у основания.

Как спасти рассаду томатов за один вечер

Когда листья пожелтели, не стоит медлить. Есть простой метод, который поможет быстро остановить проблему. Этот простой прием часто возвращает рассаде здоровый вид буквально за один вечер. Вам необходимо сделать следующее:

1. Пересадите растения в свежий субстрат

Осторожно достаньте сеянцы из емкостей и стряхните старую почву с корней. Внимательно осмотрите корневую систему. Если видите темные или подгнившие участки, их нужно аккуратно удалить. После этого пересадите томаты в легкую, рыхлую и питательную почву. Новый субстрат даст корням доступ к кислороду и поможет растению быстрее восстановиться.

2. Обработайте растения слабым розовым раствором марганцовки.

Под каждый сеянец влейте примерно 20 мл раствора. Такая обработка обеззараживает почву, подавляет развитие грибков и помогает корням быстрее адаптироваться.

