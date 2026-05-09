Чому розсада томатів жовтіє та як врятувати рослини за один вечір: секретний метод

Розсада томатів почала жовтіти. Фото: freepik.com

Коли розсада томатів раптом починає жовтіти, це завжди тривожний сигнал. Але це не означає, що рослину вже не врятувати. Проблему можна усунути буквально за один вечір, якщо вчасно визначити причину та правильно діяти. Є засіб, який допоможе помідорам рости міцними та здоровими.

Новини.LIVE розповідає, чому розсада помідорів може пожовтіти та як можна вирішити цю проблему.

Чому жовтіє розсада томатів: головні причини

Найчастіше пожовтінням листя рослина сигналізує про помилки у догляді або несприятливі умови вирощування:

Недостатнє освітлення. У затіненому місці розсада починає витягуватися, слабшати, а листя поступово втрачає колір. Надмірний полив. Коли води забагато, коріння перестає нормально дихати, починає слабшати, а рослина втрачає здатність засвоювати поживні речовини. Брак поживних речовин. Коли розсаді не вистачає азоту, магнію чи заліза, листя спочатку світлішає, а потім набуває жовтого відтінку. Замалий об'єм ємності. Коли коренева система повністю заповнила стаканчик, рослині стає тісно. Корені перестають нормально розвиватися, а листя починає жовтіти через нестачу поживних речовин. Хвороби та грибкові ураження. У такому разі пожовтіння часто супроводжується плямами, в'яненням або потемнінням стебла біля основи.

Як врятувати розсаду томатів за один вечір

Коли листя пожовтіло, не варто зволікати. Є простий метод, який допоможе швидко зупинити проблему. Цей простий прийом часто повертає розсаді здоровий вигляд буквально за один вечір. Вам необхідно зробити наступне:

1. Пересадіть рослини у свіжий субстрат

Обережно дістаньте сіянці з ємностей і струсіть старий ґрунт із коріння. Уважно огляньте кореневу систему.

Якщо бачите темні або підгнилі ділянки, їх потрібно акуратно видалити. Після цього пересадіть томати у легкий, пухкий і поживний ґрунт. Новий субстрат дасть корінню доступ до кисню та допоможе рослині швидше відновитися.

2. Обробіть рослини слабким рожевим розчином марганцівки

Під кожен сіянець влийте приблизно 20 мл розчину. Така обробка знезаражує ґрунт, пригнічує розвиток грибків і допомагає корінню швидше адаптуватися.

