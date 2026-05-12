Почему рассада помидоров белеет после посадки и как спасти урожай овоща

Рассада помидоров побелела после посадки.

После посадки томатов в открытый грунт многие огородники сталкиваются с неприятной картиной: крепкая и зеленая рассада вдруг покрывается белыми пятнами, листья светлеют и скручиваются. Чаще всего проблема имеет конкретную причину, и есть простые способы спасти рассаду томатов.

Почему белеет рассада помидоров после высадки: причины и как спасти

1. Солнечный ожог

В большинстве случаев побеление листьев связано именно с агрессивным солнцем. Если рассада росла на подоконнике или в теплице без постепенного закаливания, ее листья остаются слишком нежными для прямого ультрафиолета. Под воздействием солнечных лучей хлорофилл разрушается буквально за несколько часов. Из-за этого листья могут:

светлеть отдельными пятнами;

белеть на кончиках;

полностью высыхать и скручиваться;

терять упругость.

Иногда стебель остается живым, а повреждается только листовая пластина. Это хороший знак: куст еще можно спасти.

Как помочь растениям после солнечного ожога:

создайте временное затенение, подойдет агроволокно, лутрасил или любой светорассеивающий материал;

опрыскайте кусты биостимулятором;

повторите обработку через 7 дней;

следите за умеренным поливом;

не подкармливайте азотом сразу после ожога.

Побелевшие листья уже не станут зелеными, но здоровый куст быстро нарастит новую массу.

2. Грибковые болезни

Когда побеление появилось не сразу после высадки, а на уже окрепших кустах, стоит заподозрить грибковое поражение:

Бурая пятнистость

Эта болезнь часто возникает в теплицах из-за высокой влажности и жары. На обратной стороне листа появляется светлый налет, а сверху образуются желтоватые пятна.

Для борьбы важно:

регулярно проветривать теплицу;

убрать пораженные листья;

провести несколько обработок бордоской жидкостью.

Белая гниль

Обычно развивается в холодную и сырую погоду. Стебли становятся скользкими, у корня появляется пушистый налет. Такие растения спасти почти невозможно, поэтому их нужно сразу удалить с грядки.

Мучнистая роса

На листьях образуются белые пятна, которые быстро разрастаются. Листья высыхают и отмирают. На ранних стадиях помогает удаление пораженных частей и обработка фунгицидами.

Септориоз

Сначала появляются мелкие бурые точки, которые постепенно светлеют внутри. В таком случае нужно обрезать поврежденные листья и обработать растения биофунгицидом.

Фитофтороз

Одна из самых опасных болезней пасленовых культур. Белый налет снизу листа, бурые пятна на стеблях и плодах свидетельствуют о стремительном развитии инфекции.

Для профилактики важно:

не загущать посадки;

не переливать томаты;

избегать резких перепадов температур;

не высаживать помидоры рядом с картофелем.

Как избежать побеления рассады после посадки

Главное правило успешной высадки — закаливание рассады помидоров. За 10-14 дней до пересадки постепенно выносите растения на свежий воздух. Сначала на 30-40 минут в тень, затем ежедневно увеличивайте время пребывания на солнце.

