Почему рассада помидоров белеет после посадки и как спасти урожай овоща

Рассада помидоров побелела после посадки: как спасти урожай
После посадки томатов в открытый грунт многие огородники сталкиваются с неприятной картиной: крепкая и зеленая рассада вдруг покрывается белыми пятнами, листья светлеют и скручиваются. Чаще всего проблема имеет конкретную причину, и есть простые способы спасти рассаду томатов.
Новини.LIVE рассказывает, почему рассада помидоров белеет после посадки и как можно спасти растения.
1. Солнечный ожог
В большинстве случаев побеление листьев связано именно с агрессивным солнцем. Если рассада росла на подоконнике или в теплице без постепенного закаливания, ее листья остаются слишком нежными для прямого ультрафиолета. Под воздействием солнечных лучей хлорофилл разрушается буквально за несколько часов. Из-за этого листья могут:
- светлеть отдельными пятнами;
- белеть на кончиках;
- полностью высыхать и скручиваться;
- терять упругость.
Иногда стебель остается живым, а повреждается только листовая пластина. Это хороший знак: куст еще можно спасти.
Как помочь растениям после солнечного ожога:
- создайте временное затенение, подойдет агроволокно, лутрасил или любой светорассеивающий материал;
- опрыскайте кусты биостимулятором;
- повторите обработку через 7 дней;
- следите за умеренным поливом;
- не подкармливайте азотом сразу после ожога.
Побелевшие листья уже не станут зелеными, но здоровый куст быстро нарастит новую массу.
2. Грибковые болезни
Когда побеление появилось не сразу после высадки, а на уже окрепших кустах, стоит заподозрить грибковое поражение:
Бурая пятнистость
Эта болезнь часто возникает в теплицах из-за высокой влажности и жары. На обратной стороне листа появляется светлый налет, а сверху образуются желтоватые пятна.
Для борьбы важно:
- регулярно проветривать теплицу;
- убрать пораженные листья;
- провести несколько обработок бордоской жидкостью.
Белая гниль
Обычно развивается в холодную и сырую погоду. Стебли становятся скользкими, у корня появляется пушистый налет. Такие растения спасти почти невозможно, поэтому их нужно сразу удалить с грядки.
Мучнистая роса
На листьях образуются белые пятна, которые быстро разрастаются. Листья высыхают и отмирают. На ранних стадиях помогает удаление пораженных частей и обработка фунгицидами.
Септориоз
Сначала появляются мелкие бурые точки, которые постепенно светлеют внутри. В таком случае нужно обрезать поврежденные листья и обработать растения биофунгицидом.
Фитофтороз
Одна из самых опасных болезней пасленовых культур. Белый налет снизу листа, бурые пятна на стеблях и плодах свидетельствуют о стремительном развитии инфекции.
Для профилактики важно:
- не загущать посадки;
- не переливать томаты;
- избегать резких перепадов температур;
- не высаживать помидоры рядом с картофелем.
Как избежать побеления рассады после посадки
Главное правило успешной высадки — закаливание рассады помидоров. За 10-14 дней до пересадки постепенно выносите растения на свежий воздух. Сначала на 30-40 минут в тень, затем ежедневно увеличивайте время пребывания на солнце.
