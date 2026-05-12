Чому розсада помідорів біліє після посадки та як врятувати врожай овочу

Після посадки томатів у відкритий ґрунт багато городників стикаються з неприємною картиною: міцна й зелена розсада раптом вкривається білими плямами, листя світлішає та скручується. Найчастіше проблема має конкретну причину, і є прості способи врятувати розсаду томатів.

Чому біліє розсада помідорів після висадки: причини та як врятувати

1. Сонячний опік

У більшості випадків побіління листя пов'язане саме з агресивним сонцем. Якщо розсада росла на підвіконні або в теплиці без поступового загартовування, її листя залишається занадто ніжним для прямого ультрафіолету. Під впливом сонячних променів хлорофіл руйнується буквально за кілька годин. Через це листя може:

світлішати окремими плямами;

біліти на кінчиках;

повністю висихати та скручуватися;

втрачати пружність.

Іноді стебло залишається живим, а пошкоджується лише листова пластина. Це хороший знак: кущ ще можна врятувати.

Як допомогти рослинам після сонячного опіку:

створіть тимчасове затінення, підійде агроволокно, лутрасил або будь-який світлорозсіювальний матеріал;

обприскайте кущі біостимулятором;

повторіть обробку через 7 днів;

стежте за помірним поливом;

не підживлюйте азотом одразу після опіку.

Побіліле листя вже не стане зеленим, але здоровий кущ швидко наростить нову масу.

2. Грибкові хвороби

Коли побіління з'явилося не одразу після висадки, а на вже зміцнілих кущах, варто запідозрити грибкове ураження:

Бура плямистість

Ця хвороба часто виникає в теплицях через високу вологість і спеку. На зворотному боці листка з'являється світлий наліт, а зверху утворюються жовтуваті плями.

Для боротьби важливо:

регулярно провітрювати теплицю;

прибрати уражене листя;

провести кілька обробок бордоською рідиною.

Біла гниль

Зазвичай розвивається в холодну й сиру погоду. Стебла стають слизькими, біля кореня з'являється пухнастий наліт. Такі рослини врятувати майже неможливо, тому їх потрібно відразу видалити з грядки.

Борошниста роса

На листках утворюються білі плями, які швидко розростаються. Листя висихає та відмирає. На ранніх стадіях допомагає видалення уражених частин і обробка фунгіцидами.

Септоріоз

Спочатку з'являються дрібні бурі цяточки, які поступово світлішають усередині. У такому разі потрібно обрізати пошкоджене листя та обробити рослини біофунгіцидом.

Фітофтороз

Одна з найнебезпечніших хвороб пасльонових культур. Білий наліт знизу листка, бурі плями на стеблах і плодах свідчать про стрімкий розвиток інфекції.

Для профілактики важливо:

не загущувати посадки;

не переливати томати;

уникати різких перепадів температур;

не висаджувати помідори поруч із картоплею.

Як уникнути побіління розсади після посадки

Головне правило успішної висадки — загартовування розсади помідорів. За 10-14 днів до пересадки поступово виносьте рослини на свіже повітря. Спочатку на 30-40 хвилин у тінь, потім щодня збільшуйте час перебування на сонці.

