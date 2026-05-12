Чому розсада помідорів біліє після посадки та як врятувати врожай овочу

Розсада помідорів побіліла після посадки: як врятувати врожай
Після посадки томатів у відкритий ґрунт багато городників стикаються з неприємною картиною: міцна й зелена розсада раптом вкривається білими плямами, листя світлішає та скручується. Найчастіше проблема має конкретну причину, і є прості способи врятувати розсаду томатів.
Новини.LIVE розповідає, чому розсада помідорів біліє після посадки та як можна врятувати рослини.
1. Сонячний опік
У більшості випадків побіління листя пов'язане саме з агресивним сонцем. Якщо розсада росла на підвіконні або в теплиці без поступового загартовування, її листя залишається занадто ніжним для прямого ультрафіолету. Під впливом сонячних променів хлорофіл руйнується буквально за кілька годин. Через це листя може:
- світлішати окремими плямами;
- біліти на кінчиках;
- повністю висихати та скручуватися;
- втрачати пружність.
Іноді стебло залишається живим, а пошкоджується лише листова пластина. Це хороший знак: кущ ще можна врятувати.
Як допомогти рослинам після сонячного опіку:
- створіть тимчасове затінення, підійде агроволокно, лутрасил або будь-який світлорозсіювальний матеріал;
- обприскайте кущі біостимулятором;
- повторіть обробку через 7 днів;
- стежте за помірним поливом;
- не підживлюйте азотом одразу після опіку.
Побіліле листя вже не стане зеленим, але здоровий кущ швидко наростить нову масу.
2. Грибкові хвороби
Коли побіління з'явилося не одразу після висадки, а на вже зміцнілих кущах, варто запідозрити грибкове ураження:
Бура плямистість
Ця хвороба часто виникає в теплицях через високу вологість і спеку. На зворотному боці листка з'являється світлий наліт, а зверху утворюються жовтуваті плями.
Для боротьби важливо:
- регулярно провітрювати теплицю;
- прибрати уражене листя;
- провести кілька обробок бордоською рідиною.
Біла гниль
Зазвичай розвивається в холодну й сиру погоду. Стебла стають слизькими, біля кореня з'являється пухнастий наліт. Такі рослини врятувати майже неможливо, тому їх потрібно відразу видалити з грядки.
Борошниста роса
На листках утворюються білі плями, які швидко розростаються. Листя висихає та відмирає. На ранніх стадіях допомагає видалення уражених частин і обробка фунгіцидами.
Септоріоз
Спочатку з'являються дрібні бурі цяточки, які поступово світлішають усередині. У такому разі потрібно обрізати пошкоджене листя та обробити рослини біофунгіцидом.
Фітофтороз
Одна з найнебезпечніших хвороб пасльонових культур. Білий наліт знизу листка, бурі плями на стеблах і плодах свідчать про стрімкий розвиток інфекції.
Для профілактики важливо:
- не загущувати посадки;
- не переливати томати;
- уникати різких перепадів температур;
- не висаджувати помідори поруч із картоплею.
Як уникнути побіління розсади після посадки
Головне правило успішної висадки — загартовування розсади помідорів. За 10-14 днів до пересадки поступово виносьте рослини на свіже повітря. Спочатку на 30-40 хвилин у тінь, потім щодня збільшуйте час перебування на сонці.
