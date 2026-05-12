Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Розсада помідорів побіліла після посадки: як врятувати врожай

Розсада помідорів побіліла після посадки: як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 23:45
Чому розсада помідорів біліє після посадки та як врятувати врожай овочу
Розсада помідорів побіліла після посадки. Колаж: Новини.LIVE

Після посадки томатів у відкритий ґрунт багато городників стикаються з неприємною картиною: міцна й зелена розсада раптом вкривається білими плямами, листя світлішає та скручується. Найчастіше проблема має конкретну причину, і є прості способи врятувати розсаду томатів.

Новини.LIVE  розповідає, чому розсада помідорів біліє після посадки та як можна врятувати рослини.

Чому біліє розсада помідорів після висадки: причини та як врятувати

1. Сонячний опік

У більшості випадків побіління листя пов'язане саме з агресивним сонцем. Якщо розсада росла на підвіконні або в теплиці без поступового загартовування, її листя залишається занадто ніжним для прямого ультрафіолету. Під впливом сонячних променів хлорофіл руйнується буквально за кілька годин. Через це листя може:

  • світлішати окремими плямами;
  • біліти на кінчиках;
  • повністю висихати та скручуватися;
  • втрачати пружність.

Іноді стебло залишається живим, а пошкоджується лише листова пластина. Це хороший знак: кущ ще можна врятувати.

Як допомогти рослинам після сонячного опіку:

Читайте також:
  • створіть тимчасове затінення, підійде агроволокно, лутрасил або будь-який світлорозсіювальний матеріал;
  • обприскайте кущі біостимулятором;
  • повторіть обробку через 7 днів;
  • стежте за помірним поливом;
  • не підживлюйте азотом одразу після опіку.

Побіліле листя вже не стане зеленим, але здоровий кущ швидко наростить нову масу.

2. Грибкові хвороби

Коли побіління з'явилося не одразу після висадки, а на вже зміцнілих кущах, варто запідозрити грибкове ураження:

Бура плямистість

Ця хвороба часто виникає в теплицях через високу вологість і спеку. На зворотному боці листка з'являється світлий наліт, а зверху утворюються жовтуваті плями.

Для боротьби важливо:

  • регулярно провітрювати теплицю;
  • прибрати уражене листя;
  • провести кілька обробок бордоською рідиною.

Біла гниль

Зазвичай розвивається в холодну й сиру погоду. Стебла стають слизькими, біля кореня з'являється пухнастий наліт. Такі рослини врятувати майже неможливо, тому їх потрібно відразу видалити з грядки.

Борошниста роса

На листках утворюються білі плями, які швидко розростаються. Листя висихає та відмирає. На ранніх стадіях допомагає видалення уражених частин і обробка фунгіцидами.

Септоріоз

Спочатку з'являються дрібні бурі цяточки, які поступово світлішають усередині. У такому разі потрібно обрізати пошкоджене листя та обробити рослини біофунгіцидом.

Фітофтороз

Одна з найнебезпечніших хвороб пасльонових культур. Білий наліт знизу листка, бурі плями на стеблах і плодах свідчать про стрімкий розвиток інфекції.

Для профілактики важливо:

  • не загущувати посадки;
  • не переливати томати;
  • уникати різких перепадів температур;
  • не висаджувати помідори поруч із картоплею.

Як уникнути побіління розсади після посадки

Головне правило успішної висадки — загартовування розсади помідорів. За 10-14 днів до пересадки поступово виносьте рослини на свіже повітря. Спочатку на 30-40 хвилин у тінь, потім щодня збільшуйте час перебування на сонці.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Що покласти в лунки при посадці томатів, щоб рослина росла міцною та віддячила щедрим врожаєм.

Які сім поширених помилок під час посадки розсади томатів здатні зіпсувати врожай.

Коли розсаду томатів можна посадити у відкритий ґрунт.

розсада томатів врожай овочів вирощування томатів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації