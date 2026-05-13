Що зробити з томатами у травні, щоб у липні збирати щедрий врожай смачних плодів

Вирощування томатів у відкритому ґрунті.

У травні українські городники активно висаджують розсаду томатів у відкритий ґрунт. У цей же період рослина потребує особливого догляду, від якого залежатиме майбутній врожай. Є прості секрети вирощування помідорів, які забезпечать вас великими та солодкими плодами, які можна буде збирати вже в липні.

Головні секрети догляду за томатами у травні

Підживлення

Після посадки у теплицю або відкритий ґрунт рослина витрачає багато сил на укорінення. Тому розсаду обов'язково треба підгодувати, щоб вона зміцнила коріння та наростила здорову зелену масу.

Найкраще працюють натуральні добрива. Зокрема добре зарекомендував себе настій кропиви або деревний попіл.

Для приготування поживного розчину розчиніть склянку золи (200-250 г) у 10 л води й залиште настоюватися на кілька годин. Потім полийте помідори під корінь.

Коли на томатах з'являються перші зав'язі, рослині потрібен калій. Він відповідає за м'ясистість, соковитість та солодкість помідорів. Один із найкращих натуральних способів підживлення — настій бананової шкірки. Для цього візьміть шкірки трьох бананів, залийте трьома літрами води й залиште настоюватися на кілька днів. Потім розведіть настій чистою водою у пропорції 1:2 та полийте кущі.

Полив

Надмірний полив томатів — одна з найчастіших причин поганого врожаю, водянистих та прісних плодів. У травні краще поливати рідше, але щедро. Волога має проникати глибоко до коріння, а не залишатися лише на поверхні. Поливайте виключно під корінь. Вода на листі часто провокує грибкові хвороби, через які рослина слабшає ще до початку плодоношення.

Розпушування землі після дощу та поливу

Це проста процедура, яку часто ігнорують, а даремно. Регулярне розпушування ґрунту навколо томатів допомагає:

покращити доступ повітря до кореневої системи;

зберегти вологу у землі;

допомогти рослині краще засвоювати поживні речовини.

Пасинкування

Пасинки — це бічні пагони, які ростуть між стеблом і листком. Вони забирають у рослини силу, через що томати витрачають енергію на зелень, а не на формування плодів. Видаляйте молоді пасинки регулярно, поки вони ще невеликі. Це допоможе направити поживні речовини саме на зав'язування великих і солодких плодів.

