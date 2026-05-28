Що посадити у червні 2026, щоб зібрати щедрий врожай до осені: список культур

У червні сезон посіву садових та городніх культур не закінчується. Адже у цей період земля вже добре прогріта, а довгий світловий день допомагає рослинам швидко рости. Але важливо правильно підібрати рослини для посіву. Є овочі, квіти та ароматна зелень для яких це ідеальний час.

Які важливі правила літнього посіву

Щоб рослини добре прижилися у спеку та швидко пішли в ріст, важливо дотримуватися кількох простих правил:

1. Вологість ґрунту

У червні земля висихає значно швидше, тому регулярний полив стає головною умовою гарного врожаю. При цьому надлишок води також небезпечний, адже може спровокувати загнивання коріння та розвиток хвороб.

2. Мульчування

Мульча допомагає захистити коріння від перегріву та довше утримує вологу в ґрунті. Для цього підійде скошена трава, соснова кора, кокосові чипси або навіть солома.

3. Підживлення

У період активного росту овочам та зелені потрібні поживні речовини. Регулярне підживлення допоможе рослинам легше переносити спеку та формувати сильні плоди.

Які овочі можна посадити у червні 2026

Огірки

Червень чудово підходить для повторного посіву огірків. Їх часто висаджують на місці ранньої зелені, шпинату чи цибулі. Для літнього посіву краще обирати скоростиглі сорти, які швидко формують урожай. Поливати огірки потрібно лише теплою водою та переважно ввечері.

Капуста

У червні висаджують білоголову, пекінську капусту та кольрабі. Білоголова капуста любить вологу та добре реагує на регулярні поливи. Ранні сорти швидко достигають, але не підходять для тривалого зберігання. Пекінську капусту зазвичай сіють наприкінці червня. Кольрабі вважається однією з найшвидших культур. За правильного догляду врожай можна отримати вже через два місяці після посіву.

Морква та буряк

Червневий посів моркви ідеально підходить для зимового зберігання. До того ж у цей час значно менше морквяної мухи, яка часто псує врожай навесні. Буряк також добре переносить літню посадку. Головне — не загущувати посіви та регулярно проріджувати сходи.

Дайкон та турнепс

Дайкон краще висівати саме у другій половині червня, адже весняні посіви часто йдуть у стрілку. Коренеплід швидко росте та добре зберігається. Турнепс висівають ближче до липня. Йому потрібен помірний полив, адже від нестачі вологи коренеплоди стають гіркими.

Кабачки, патисони та гарбузи

Ці культури прекрасно почуваються у теплому червневому ґрунті. Насіння висівають одразу у відкриту землю, додаючи в лунки перегній або компост. Ранні кабачки можуть дати перший урожай вже через 35-40 днів після посадки. Гарбузам потрібно більше часу, але деякі скоростиглі сорти також встигають достигнути до осені.

Квасоля та горох

У першій половині червня ще можна сіяти спаржеву квасолю та горох. На додачу ці культури збагатять ґрунт азотом. Горох потребує регулярного поливу та опори для в'юнких сортів. Але у спеку без достатньої кількості вологи рослини швидко слабшають.

Томати

У червні висаджують ранньостиглі томати, які здатні дати врожай вже через три місяці. Поливати помідори потрібно лише під корінь, щоб уникнути грибкових захворювань.

Кукурудза

Кукурудзу можна сіяти майже весь червень, особливо у теплих регіонах України. Для хорошого врожаю між рослинами залишають достатньо простору.

Яку зелень посіяти у червні

Цибуля на перо

Літня посадка цибулі дозволяє отримати ніжну та соковиту зелень навіть у середині сезону. Найкраще вона росте поруч із морквою або салатом.

Кріп та петрушка

Кріп добре росте у легкій напівтіні та потребує помірної вологості. Петрушку можна висівати кожні два-три тижні, щоб свіжа зелень завжди була під рукою.

Салат

Листові салати швидко ростуть навіть у червні. Головне — регулярно поливати рослини ввечері та не допускати пересихання ґрунту.

Базилік

Базилік висівають після того, як остаточно мине ризик похолодань. Він любить тепло, сонце та поживний ґрунт.

Рукола та шпинат

Ці культури краще ростуть у напівтіні. Щоб зелень не гірчила та не стрілкувалася, ґрунт потрібно підтримувати вологим.

Чебрець та орегано

Ароматні трави не лише прикрашають ділянку, а й чудово підходять для домашнього чаю та приготування страв. До того ж вони приваблюють бджіл та інших корисних комах у сад.

Які квіти посадити у червні

Червень — чудовий час для створення яскравого квітника, який тішитиме до самих заморозків. Серед однорічників, які швидко ростуть і довго квітнуть, варто звернути увагу на:

чорнобривці;

календулу;

космею;

ротики.

Для майбутнього сезону можна висадити дворічні та багаторічні квіти:

маргаритки;

турецьку гвоздику;

дзвіночки;

наперстянку.

