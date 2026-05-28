Трійця 2026: чи можна працювати на городі та в саду на свято 31 травня

Головна Дім та город День Святої Трійці 2026: чи гріх працювати на городі 31 травня

Дата публікації: 28 травня 2026 17:54
Вже у цю неділю, 31 травня, православні віряни в Україні відзначатимуть День Святої Трійці — свято родинного тепла та молитви. Водночас чимало людей замислюються, чи можна працювати на городі та в саду, адже наприкінці травня у городників накопичується чимало роботи, яку слід встигнути виконати до початку трудових буднів.

Новини.LIVE розповідає, чи справді праця на землі 31 травня вважається гріхом, що про це говорять народні традиції та церква.

Як українці традиційно проводять Трійцю

У День Святої Трійці віряни відвідують святкове богослужіння, освячують зелень, запашні трави та прикрашають ними домівки. Після служби родини збираються за спільним столом, ходять у гості, проводять час із близькими та відпочивають від щоденних турбот.

Чи можна працювати на городі у Трійцю: що кажуть народні прикмети

Трійця завжди вважалася днем відпочинку, коли варто приділити час молитві та близьким людям. За народними традиціями, у свято не можна братися за важку фізичну працю, прибирати чи прати.

Під особливою забороною була робота у саду та на городі. Вважалося, що земля у Зелені свята також "відпочиває". А якщо порушити заборону, врожай виросте бідним, а вся праця буде марною. Тому господарі намагалися завершити всі важливі справи заздалегідь.

Що говорить церква про роботу на городі у Трійцю

Священнослужителі наголошують: у Біблії немає прямої заборони на роботу у День Святої Трійці. Тому сама по собі праця на городі чи в саду не вважається гріхом. Страхи про "кару" чи "прокляття" більше пов'язані із забобонами, а не з православним вченням. Бог, за словами духовенства, бачить не лише дії людини, а й її наміри, життєві обставини та потреби. Особливо коли йдеться про справи, які неможливо відкласти. Тож, якщо потрібно виконати термінову роботу, врятувати врожай від негоди чи подбати про господарство, не варто боятися "покарання".

Водночас церква радить у великі релігійні свята насамперед приділити увагу духовному життю. Вірянам важливо знайти час для молитви, відвідати богослужіння, побути з родиною та подякувати Богові за все добре у житті.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
