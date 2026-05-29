Троицкая поминальная суббота 2026: разрешено ли работать на огороде

Троицкая поминальная суббота 2026: разрешено ли работать на огороде

Дата публикации 29 мая 2026 07:32
Троицкая поминальная суббота 30 мая 2026: можно ли работать на огороде и в саду
Работа на огороде в Троицкую поминальную субботу. Коллаж: Новини.LIVE

Троицкая родительская суббота, которая в этом году приходится на 30 мая, — особый день перед праздником Троицы, когда верующие молятся за усопших родственников, посещают кладбища, чтобы почтить умерших, убрать на могилах и оставить цветы. Поминальный день как раз приходится на период активных весенних работ на огороде и в саду. А еще это и выходной, когда хочется успеть сделать как можно больше. Поэтому, многих интересует вопрос — можно ли заниматься огородными делами.

Новини.LIVE разобрались, что говорят народные приметы и церковь.

Можно ли работать на огороде в Троицкую поминальную субботу

По народным приметам работать на земле в Троицкую поминальную субботу нельзя. Наши предки верили, что в этот день земля должна отдыхать. А день стоит посвятить молитве и воспоминаниям об умерших. Многие хозяева откладывали огородные дела хотя бы до вечера или на другой день.

В родительскую субботу запрещено было:

  • сажать растения;
  • вспахивать;
  • копать;
  • вспахивать землю;
  • удобрять растения;
  • обрезать кусты и деревья.

Что говорит церковь о работе в поминальный день

Священники отмечают: прямого церковного запрета на работу на огороде в Троицкую поминальную субботу нет. Ведь в христианстве главное — не сам труд, а внутреннее состояние человека.

Церковь советует:

  • посетить богослужение;
  • помолиться за умерших;
  • провести день спокойно и без лишней суеты;
  • избегать ссор, злости и плохих мыслей.

Если человек в силу жизненных обстоятельств должен работать, это не считается грехом. В то же время священники объясняют, что по возможности лучше перенести тяжелые работы на другой день.

Леонид Волков - Редактор
