Троицкая поминальная суббота 30 мая 2026: можно ли работать на огороде и в саду

Троицкая поминальная суббота 2026: разрешено ли работать на огороде
Троицкая родительская суббота, которая в этом году приходится на 30 мая, — особый день перед праздником Троицы, когда верующие молятся за усопших родственников, посещают кладбища, чтобы почтить умерших, убрать на могилах и оставить цветы. Поминальный день как раз приходится на период активных весенних работ на огороде и в саду. А еще это и выходной, когда хочется успеть сделать как можно больше. Поэтому, многих интересует вопрос — можно ли заниматься огородными делами.
Новини.LIVE разобрались, что говорят народные приметы и церковь.
Можно ли работать на огороде в Троицкую поминальную субботу
По народным приметам работать на земле в Троицкую поминальную субботу нельзя. Наши предки верили, что в этот день земля должна отдыхать. А день стоит посвятить молитве и воспоминаниям об умерших. Многие хозяева откладывали огородные дела хотя бы до вечера или на другой день.
В родительскую субботу запрещено было:
- сажать растения;
- копать;
- вспахивать землю;
- удобрять растения;
- обрезать кусты и деревья.
Что говорит церковь о работе в поминальный день
Священники отмечают: прямого церковного запрета на работу на огороде в Троицкую поминальную субботу нет. Ведь в христианстве главное — не сам труд, а внутреннее состояние человека.
Церковь советует:
- посетить богослужение;
- помолиться за умерших;
- провести день спокойно и без лишней суеты;
- избегать ссор, злости и плохих мыслей.
Если человек в силу жизненных обстоятельств должен работать, это не считается грехом. В то же время священники объясняют, что по возможности лучше перенести тяжелые работы на другой день.
